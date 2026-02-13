Sigma, fabricante y comercializador de alimentos congelados, estima que el Mundial de 2026 será un catalizador de crecimiento para su operación en México, principalmente en el canal de servicios de comida, en un contexto donde la compañía busca priorizar el volumen ante las presiones inflacionarias en materias primas. El director financiero, Roberto Olivares, señaló que la empresa prevé una recuperación sostenida en el canal de foodservice, impulsada por un mayor número de clientes, mayor penetración y el efecto adicional que inyectará el Mundial 2026 en las ciudades sede. México y Estados Unidos serán anfitriones del torneo organizado por la FIFA, junto con Canadá. La llegada de turistas y el incremento en el consumo fuera del hogar se perfilan como catalizadores para las ventas de Sigma, particularmente en categorías asociadas a restaurantes y cadenas de comida, de acuerdo con analistas. Para este año, la empresa regiomontana mantiene un plan enfocado en fortalecer su estructura financiera y operativa. Rodrigo Fernández, director general de Sigma, indicó que la compañía explora nuevas fuentes de financiamiento, como la emisión recientemente anunciada en la Bolsa Mexicana de Valores, cuyos recursos se destinarán al refinanciamiento de deuda con vencimiento en 2027 y a la expansión de nuevas iniciativas. Entre ellas destacan el desarrollo de snacks ricos en proteína y conceptos de venta directa al consumidor. “De cara a 2026, prevemos un crecimiento en el volumen de nuestras marcas, impulsado por una mejora en el entorno de materias primas y una sólida ejecución”, señaló el directivo. La administración subrayó que, aunque podría registrarse cierta moderación en los costos de insumos, el equilibrio entre margen y volumen será clave en los próximos trimestres. La empresa proyecta que el volumen crecerá alrededor de 2%, con mejores tendencias en todas las regiones. En paralelo, estima que los ingresos aumenten cerca de 4%, apoyados en una mejora en la mezcla de productos y en medidas de precios equilibradas, diseñadas para estimular el volumen conforme disminuya la presión sobre las materias primas. Hasta ahora, analistas que dan cobertura a la emisora de la BMV mantienen una recomendación de Compra con un potencial de crecimiento de 5% para los próximos 12 meses a 19 pesos por acción.