Sigma buscará recaudar hasta MXN $7,000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante una emisión de bonos senior quirografarios, en una operación que fortalecerá su estructura de financiamiento y ampliará su programa de deuda de largo plazo.

La compañía colocará MXN $6,000 millones bajo la modalidad de vasos comunicantes, con una opción de sobreasignación por 1,000 millones adicionales, de acuerdo con una presentación a inversionistas.

Los recursos formarán parte de su programa de certificados bursátiles, que actualmente es por MXN $20,000 millones y será ampliado hasta 40,000 millones.

La emisión se dividirá en dos tramos. El primero, identificado como SIGMA26, tendrá un plazo de hasta cinco años y pagará intereses cada 28 días a tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo. El segundo, SIGMA26-2, será a 10 años, con tasa fija y cupones semestrales. Ambos instrumentos se amortizarán en un solo pago al vencimiento.

Sigma con sólida posición

La colocación, prevista para el 27 de febrero, cuenta con calificación “AAA” por parte de Moody’s y Fitch Ratings, el nivel más alto en la escala local, lo que refleja una alta capacidad de pago frente a sus obligaciones financieras.

De acuerdo con Fitch, el perfil crediticio de Sigma está respaldado por su posición como uno de los principales productores de alimentos refrigerados, un portafolio de marcas líderes y una diversificación geográfica relevante. La agencia también destacó su escala operativa y red de distribución global como ventajas competitivas.

En términos de desempeño, Fitch estima que la empresa regiomontana registrará un crecimiento promedio cercano a 8% entre 2026 y 2027, impulsado principalmente por el traslado de mayores costos a precios. Para 2026, proyecta que las operaciones internacionales aportarán alrededor de 50% de los ingresos y 30% del EBITDA, fortaleciendo su diversificación de flujos.

Al tercer trimestre de 2025, Sigma Foods —antes Alfa, tras la escisión de Alpek y la reorganización corporativa de 2025— reportó ingresos por MXN $44,617 millones y una utilidad neta de 1,745 millones. La deuda neta se ubicó en 2,709 millones de pesos.