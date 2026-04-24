Sigma, la empresa dueña de marcas como FUD, San Rafael, Yoplait o La Villita, registró una utilidad neta de u$s 69 millones en el primer trimestre del año, lo que significó una contracción anual de 64% en comparación con el mismo periodo de 2025. De acuerdo con el reporte de la empresa, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el incremento de los impuestos pegó a la Utilidad de Operaciones Continuas, lo que afectó el resultado del trimestre. Rodrigo Fernández, director general de Sigma, mencionó que pese a la disminución de la utilidad neta, los ingresos y el volumen de ventas mostró un máximo histórico para un primer trimestre. Sigma Foods tiene presencia en México, Estados Unidos, América Latina y Europa. En el mercado mexicano, dijo Fernández, la empresa mantuvo un crecimiento consistente en volumen, ingresos y flujo, apoyado principalmente por los canales minoristas y la venta de lácteos. Los Ingresos crecieron 7% año contra año en moneda local, respaldados por mayor Volumen y acciones selectivas de precios en distintos canales, categorías y segmentos de consumidores. México es el mercado más grande de Sigma Foods, al aportar 53% de los ingresos, seguido por Europa, que concentró 24% del total. “Sigma Europa registró su mayor Flujo para un primer trimestre desde 2021, reafirmando una mejora sostenible en la rentabilidad como resultado de nuestros esfuerzos de mejora de largo plazo”, añadió el directivo. Sin embargo, el reporte señala que los ingresos en euros disminuyeron 1%, año contra año debido a menores precios promedio, resultado principalmente de un cambio temporal en la mezcla de ventas, reflejando una mayor contribución del negocio de Carnes Frescas en un entorno favorable de precios del cerdo. Ajustando por el negocio de Carnes Frescas, los Ingresos aumentaron 1% año contra año. Mientras tanto, en Estados Unidos, la empresa reflejó una disminución en los resultados, debido a la caída de marcas Nacionales, que fue parcialmente compensado por una mayor penetración de marcas Hispanas en canales convencionales. “El Flujo de Sigma EEUU se ha mantenido estable desde el 3T25 y se espera que mejore de forma secuencial el próximo trimestre, impulsado por la estacionalidad y una mejor alineación entre precios y costos”, adelantó Rodrigo Fernández. Por último, Latam se benefició de iniciativas operativas en curso, logrando mayor Volumen, Ingresos y Flujo año contra año.