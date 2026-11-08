El Código Civil Federal reconoce el derecho de las personas a recibir una herencia, aunque también establece determinadas circunstancias en las que puede existir incapacidad para heredar.

La distribución de una herencia en México está contemplada en el Código Civil Federal, que establece cómo deben transmitirse los bienes, derechos y obligaciones de una persona después de su fallecimiento. Cuando no existe un testamento, la legislación determina quiénes tienen derecho a recibir el patrimonio y de qué manera debe repartirse.

Entre las disposiciones que regulan este proceso se encuentra el artículo 1607, que establece que, si al fallecer ambos padres únicamente quedan hijos, la herencia debe distribuirse entre todos en partes iguales.

El Código Civil Federal establece que los beneficiarios pueden aceptar el patrimonio heredado o renunciar a él, procedimiento conocido jurídicamente como repudiación. Magnific.

¿Qué es una herencia?

La herencia comprende el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona que fallece , siempre que estos últimos no se extingan con su muerte. Su transmisión puede realizarse de acuerdo con la voluntad expresada por el fallecido en un testamento o conforme a las disposiciones legales cuando no existe uno.

En términos generales, recibir una herencia significa adquirir parte del patrimonio que dejó una persona. Este puede incluir:

Bienes muebles: automóviles, joyas, dinero y otros objetos de valor.

Bienes inmuebles: casas, departamentos, terrenos y propiedades.

Derechos: usufructos, rentas y otros derechos económicos.

Obligaciones: deudas y compromisos que continúan vigentes después del fallecimiento.

¿Dónde se encuentra regulada la herencia en México?

En México, las disposiciones generales sobre herencias se encuentran en el Código Civil Federal, específicamente en el Libro Tercero, denominado De las Sucesiones.

“Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales” , dice el artículo 1607 del Código Civil Federal.

La legislación contempla dos modalidades principales de sucesión: la testamentaria y la legítima. El artículo 1282 establece que la herencia puede transmitirse por voluntad del testador o por disposición de la ley.

Por su parte, el artículo 1283 señala que una persona puede disponer de la totalidad o solamente de una parte de sus bienes mediante testamento. Aquellos bienes que no hayan sido incluidos quedarán sujetos a las reglas de la sucesión legítima.

¿Qué establece el artículo 1607 del Código Civil Federal sobre el reparto de una herencia?

El artículo 1607 del Código Civil Federal contempla una situación específica dentro de la sucesión legítima: cuando, tras el fallecimiento de los padres, únicamente quedan hijos como herederos.

En ese supuesto, la disposición establece que todos los hijos deben recibir una porción idéntica de la herencia , sin que alguno tenga preferencia sobre los demás por su edad o condición.

De esta manera, si una pareja fallece y deja tres hijos, el patrimonio hereditario deberá dividirse en tres partes iguales, siempre que se trate del supuesto previsto en el artículo y no existan otras circunstancias jurídicas que modifiquen el reparto.

Esta disposición busca garantizar la igualdad entre los hijos al momento de distribuir los bienes familiares cuando no existen otros herederos que deban concurrir a la sucesión.