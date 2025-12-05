El Registro Civil y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz cancela bodas de quienes deban alimentos.

Las autoridades de Veracruz han endurecido las medidas contra los deudores alimentarios, implementando nuevas disposiciones que impactan directamente en trámites civiles fundamentales como la celebración de matrimonios en el Registro Civil.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Registro Civil de la entidad ahora exigen la presentación obligatoria del Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) para este procedimiento.

Qué es el certificado RNOA

Esta restricción se fundamenta en el artículo 135 septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obliga a las oficinas del Registro Civil a emitir constancias sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Este certificado, que se obtiene fácilmente a través de la página oficial del sistema, se convierte en un documento tan indispensable como cualquier otra identificación o comprobante en el proceso de trámite.

Ponen límites por primera vez a los casamientos y cancelan bodas de padres que deban cuota de alimentos

El certificado del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) tiene la función de acreditar si un ciudadano cumple o no con la manutención de sus hijos menores de edad. En caso de que el solicitante de un turno para una boda aparezca inscrito como deudor, la autoridad deberá negar el trámite de manera inmediata.

Mariana Sánchez Cano, oficial mayor del Registro Civil del municipio de Veracruz, enfatizó que este documento debe ser presentado tanto por hombres como por mujeres que aspiren a casarse, buscando verificar que ninguno de los futuros cónyuges tenga deudas alimentarias pendientes.

Qué ocurre si no se presenta el documento obligatorio

De no presentarse el certificado del RNOA, el matrimonio no podrá llevarse a cabo. Esto convierte al documento en un requisito ineludible que garantiza la responsabilidad económica hacia la infancia. Las autoridades buscan con estas acciones fortalecer el cumplimiento de las pensiones alimenticias, uno de los problemas sociales que más afecta a miles de madres y menores en todo el país.

La nueva disposición del Registro Civil añade una capa de transparencia vital. La funcionaria Sánchez Cano explicó que, si uno de los contrayentes aparece en el registro como deudor, el Registro Civil tiene la obligación legal de informar a la otra persona antes de la ceremonia. “El contrayente debe conocer que la otra persona ya tiene obligaciones previas”, señaló, priorizando el derecho a la información de la pareja.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), impulsado por el SNDIF, es un padrón que busca combatir la impunidad en el incumplimiento de las pensiones y generar mecanismos de presión legal y administrativa para proteger el interés superior de la niñez. Con estas medidas, Veracruz se suma a los estados que utilizan el RNOA como un filtro crucial para el ejercicio de derechos y trámites civiles.