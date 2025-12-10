A partir del 1 de enero de 2026 comenzará a funcionar de manera obligatoria el Monto Transaccional del Usuario, MTU, este esquema, que ya se había implementado en octubre y que había sido diseñado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tendrá mayores restricciones. Este mecanismo permitirá que los bancos bloqueen o detengan operaciones digitales que superen el límite configurado por cada cliente.

El MTU fue habilitado desde octubre para que todos los usuarios definieran su propio tope de operaciones en banca móvil o en línea. Aquellos que no lo establezcan antes del 1 de enero tendrán un monto calculado por el banco con base en su historial, lo que podría provocar bloqueos inesperados o revisiones adicionales al intentar hacer transferencias.

“MTU: Monto Transaccional del Usuario. La CNBV implementó el MTU, une esquema de seguridad para las operaciones que una persona realice a través de la banca móvil y en línea”, dice parte del comunicado.

¿Por qué los bancos podrán detener tus operaciones digitales?

La CNBV creó el MTU para reforzar la seguridad de la banca electrónica y agregar una capa extra contra fraudes y robos de identidad. Si una operación rebasa el límite elegido por el usuario, el banco podrá detenerla temporalmente y pedir una validación adicional.

Esto no significa que el dinero quede inaccesible. Las instituciones financieras confirman que los fondos estarán disponibles siempre; simplemente se pedirá una verificación extra cuando el monto exceda el tope configurado, evitando movimientos sospechosos o no autorizados.

A partir del 1 de enero de 2026 comenzará a funcionar de manera obligatoria el Monto Transaccional del Usuario (MTU)

Cómo evitar que tus transferencias sean bloqueadas

La única forma de prevenir detenciones o verificaciones adicionales es configurar el MTU desde la app o la banca digital, o hacerlo directamente en una sucursal. Este proceso toma unos minutos y puede modificarse en cualquier momento.

Si no lo configuras antes del 1 de enero, tu banco fijará el monto por vos. Para evitar sorpresas, lo ideal es establecerlo manualmente. Estos son los pasos generales:

Entrar a la app o banca en línea.

Buscar la opción “MTU”, “Monto Transaccional del Usuario” o “Límites de operación”.

Definir el monto máximo que querés usar por día o por operación.

Confirmar con tus métodos de seguridad habituales.

Ten en cuenta que cada usuario tendrá un MTU distinto. No existe un monto estándar: puede ser tan alto o tan bajo como lo decidas, siempre que tu banco lo permita.

El MTU no limita tu dinero; lo protege. Si configuras tu propio monto antes del 1 de enero, evitarás bloqueos, ganas control sobre tus operaciones y sumarás una capa adicional de seguridad a tu cuenta.