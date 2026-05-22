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Además del apoyo bimestral de 2,500 pesos, las beneficiarias de 18 a 59 años pueden acceder a una cobertura por fallecimiento que protege a toda la familia.
Un beneficio que va más allá del apoyo económico
El programa “Mujeres con Bienestar” del Gobierno del Estado de México contempla un seguro de vida disponible para sus derechohabientes. La póliza, expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), ofrece respaldo económico a las titulares y a sus familias ante un fallecimiento, sin importar la causa.
La cobertura no tiene periodo de espera y ampara un evento por familia al año. La única excepción es el suicidio, que no genera indemnización durante el primer año de vigencia de la póliza.
¿A quiénes cubre y por cuánto?
El seguro protege a la titular, a su cónyuge o concubino y a sus hijos solteros y dependientes económicos. Las sumas varían según el beneficiario:
- Titular entre 18 y 64 años: $35,000
- Cónyuge o concubino entre 18 y 80 años: $35,000
- Hijos entre 2 y 25 años, sin límite de hijos: $15,000
Cuándo se recibe el dinero
Cuando fallece un beneficiario que no es la titular, la suma asegurada se deposita directamente en la tarjeta del programa en un plazo máximo de 10 días hábiles. Si quien fallece es la titular, el monto se entrega a su sucesión legal o a su cónyuge.