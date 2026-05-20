El 2025 cerró con una inflación acumulada del 31,5% y una variación del 14,29% en el segundo semestre. A partir de este último dato, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los parámetros y escalas del Impuesto a las Ganancias para el primer semestre de 2026.

La actualización impacta directamente en los sueldos de los trabajadores, ya que elevó el piso a partir del cual se comienza a pagar el tributo, pero también redefinió cuánto se descuenta según el nivel de ingresos.

Quiénes deben pagar el Impuesto a las Ganancias

Para determinar si corresponde tributar, hay que tomar el sueldo bruto mensual y compararlo con el mínimo no imponible vigente, que se actualiza dos veces al año, en enero y julio, según la inflación medida por el INDEC.

Para el período enero-junio de 2026, los pisos son los siguientes:

Soltero sin hijos : paga si el sueldo bruto supera los $ 2.998.725 y el neto alcanza los $ 2.488.942

Soltero con un hijo : comienza a tributar desde un neto de $ 2.692.757

Soltero con dos hijos : el piso asciende a $ 2.896.573 netos

Casado con dos hijos: el umbral se ubica en $ 3.300.726 netos

Estos valores sirven como referencia general, ya que el monto final puede variar según deducciones personales.

Cuánto hay que pagar en mayo 2026

El monto a pagar no es fijo, sino que depende de una escala progresiva: a mayor ingreso, mayor es el porcentaje que se tributa sobre el excedente.

ARCA publicó las tablas correspondientes para el semestre, lo que permite anticipar el impacto en el recibo de sueldo. Las alícuotas van del 5% al 35%, según el nivel de ingresos acumulados.

Ganancia neta imponible acumulada Pagarán Más el % Sobre el excedente de $ 0,00 2.000.030,09 0,00 5 2.000.030,09 4.000.060,17 100.001,50 9 4.000.060,17 6.000.090,26 280.004,21 12 6.000.090,26 9.000.135,40 520.007,82 15 9.000.135,40 18.000.270,80 970.014,59 19 18.000.270,80 27.000.406,20 2.680.040,32 23 27.000.406,20 40.500.609,30 4.750.071,46 27 40.500.609,30 60.750.913,96 8.395.126,30 31 60.750.913,96 en adelante 14.672.720,74 35

Deducciones: los montos que se pueden computar para reducir la carga impositiva

Para evitar pagar de más en el Impuesto a las Ganancias, es clave cargar correctamente las deducciones en el formulario SIRADIG, disponible en el sitio oficial de ARCA. Estas permiten reducir la base imponible y, en consecuencia, achicar el descuento que impacta mes a mes en el salario.

Entre las más utilizadas se destacan:

Cargas de familia : hijos menores de 18 años o con incapacidad para el trabajo

Alquiler : un porcentaje del monto mensual abonado por la vivienda

Personal de casas particulares : sueldos y contribuciones

Gastos médicos : cuotas de medicina prepaga y honorarios no reintegrados

Gastos educativos: cuotas, útiles y otros consumos vinculados a la educación

Los valores vigentes de las principales deducciones para este mes y el próximo son los siguientes:

Valores para mayo 2026

Ganancia no imponible: $ 2.146.584,38

Deducción por cónyuge: $ 2.021.651,94

Deducción por hijo: $ 1.019.526,45

Hijo con discapacidad: $ 2.039.052,90

Valores para junio 2026