El 2025 cerró con una inflación acumulada del 31,5% y una variación del 14,29% en el segundo semestre. A partir de este último dato, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los parámetros y escalas del Impuesto a las Ganancias para el primer semestre de 2026. La actualización impacta directamente en los sueldos de los trabajadores, ya que elevó el piso a partir del cual se comienza a pagar el tributo, pero también redefinió cuánto se descuenta según el nivel de ingresos. Para determinar si corresponde tributar, hay que tomar el sueldo bruto mensual y compararlo con el mínimo no imponible vigente, que se actualiza dos veces al año, en enero y julio, según la inflación medida por el INDEC. Para el período enero-junio de 2026, los pisos son los siguientes: Estos valores sirven como referencia general, ya que el monto final puede variar según deducciones personales. El monto a pagar no es fijo, sino que depende de una escala progresiva: a mayor ingreso, mayor es el porcentaje que se tributa sobre el excedente. ARCA publicó las tablas correspondientes para el semestre, lo que permite anticipar el impacto en el recibo de sueldo. Las alícuotas van del 5% al 35%, según el nivel de ingresos acumulados. Para evitar pagar de más en el Impuesto a las Ganancias, es clave cargar correctamente las deducciones en el formulario SIRADIG, disponible en el sitio oficial de ARCA. Estas permiten reducir la base imponible y, en consecuencia, achicar el descuento que impacta mes a mes en el salario. Entre las más utilizadas se destacan: Los valores vigentes de las principales deducciones para este mes y el próximo son los siguientes: