La Profeco advirtió la venta de shampoo con bacterias en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una alerta sanitaria sobre el Shampoo Totale de la marca Tec Italy, perteneciente a Henkel Capital, tras detectar la presencia de la bacteria Klebsiella oxytoca. Esta bacteria puede causar infecciones en la piel, los ojos y la nariz.

Para determinar si se ha adquirido el champú contaminado, es necesario revisar el número de lote. En este caso, el lote afectado es el 1G27542266, que se encuentra impreso en el costado de la botella. El producto se presenta en una botella de plástico de color verde de un litro.

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los usuarios para mitigar los efectos del champú contaminado, en caso de haber adquirido alguna de las unidades discontinuadas. Estas son:

Suspender su uso : quienes posean un producto del lote afectado deben cesar su utilización de inmediato.

Asistir a un médico : en caso de presentar algún síntoma o reacción adversa, es fundamental buscar atención médica.

Contactarse con la empresa: Henkel Capital ha retirado voluntariamente 904 unidades y ha dispuesto un equipo de atención al cliente para facilitar el intercambio del producto. Se puede contactar a través del correo electrónico sacli@henkel.com o al número 800 0072 254.

La contaminación fue identificada mediante un análisis microbiológico interno realizado por Henkel Capital, tras recibir un reporte sobre un shampoo con un olor fétido. Aunque no se han documentado casos de personas afectadas, la empresa ha implementado medidas preventivas.

El lote fue distribuido en varios estados de México, aunque no se especificaron cuáles y también pudo haber sido comercializado al por menor.