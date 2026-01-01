Si tienes auto o estás considerando comprar uno, se sugiere prestar atención a los cambios que habrá en materia de seguridad vial a partir de 2026. Todos los vehículos nuevos que se vendan en México deberán incorporar de forma obligatoria un sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), en caso contrario, es posible enfrentar multas y sanciones.

La medida, aprobada por la Suprema Corte, apunta a disminuir los accidentes provocados por llantas en mal estado, una situación que con frecuencia pasa inadvertida para los conductores hasta que deriva en un incidente grave.

Con esta disposición, el sensor dejará de ser un atributo reservado a los modelos más costosos y pasará a formar parte del equipamiento básico de seguridad a nivel nacional.

¿Qué conductores deben cumplir con el nuevo sistema de presión de neumáticos?

El fundamento legal de esta modificación es la NOM-194-SE-2021, que fija como obligatorio el monitor de presión de llantas para la comercialización de vehículos nuevos en el país desde 2026. Esta regulación tendrá efectos directos tanto en la seguridad vial como en las rutinas de mantenimiento preventivo de los automóviles.

Circular con neumáticos desinflados no solo aumenta el consumo de combustible, también afecta de manera significativa la capacidad de respuesta del vehículo y el control del volante.

Con el TPMS, el tablero encenderá un indicador luminoso al detectar una anomalía, lo que permite actuar a tiempo frente a un posible pinchazo o un desgaste irregular.

¿Qué tipos de sistemas TPMS existen?

Existen dos modalidades principales de este sistema.

TPMS directo: cuenta con sensores instalados en la válvula de cada llanta, lo que ofrece mediciones exactas y en tiempo real de la presión en cada rueda.

TPMS indirecto: se apoya en sistemas electrónicos del vehículo, como el ABS, para identificar diferencias en la velocidad de giro que indiquen pérdida de aire.

Si bien el sistema indirecto suele implicar menos componentes físicos, su nivel de precisión es menor, ya que no siempre detecta con claridad cuál neumático presenta el problema. En los sistemas directos, cualquier cambio de rines obliga a reinstalar o reemplazar los sensores para conservar su funcionamiento.

¿Cuánto dura un sensor de neumático?

La vida útil del sensor del neumático se estima que es de entre cinco y ocho años. Especialistas aconsejan que, si el reemplazo de llantas coincide con el final de ese periodo, se cambien también los sensores para evitar desmontajes adicionales en el corto plazo.