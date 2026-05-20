El mercado inmobiliario de lujo de Nueva York podría enfrentar un fuerte cambio fiscal en los próximos meses. Legisladores estatales impulsan una medida que apunta directamente a las compras millonarias realizadas sin financiamiento bancario, una práctica muy común entre grandes inversores y compradores de alto poder adquisitivo.

Nueva York impone un nuevo impuesto a estas viviendas

La propuesta busca aplicar un nuevo impuesto del 1% sobre las viviendas compradas completamente en efectivo por valores superiores al millón de dólares dentro de Nueva York. El proyecto apunta específicamente a:

  • Propiedades valuadas en más de USD 1 millón
  • Viviendas adquiridas sin hipoteca ni préstamo bancario
  • Operaciones inmobiliarias realizadas totalmente en efectivo
Nueva York analiza un nuevo impuesto del 1% sobre viviendas compradas completamente en efectivo superiores al millón de dólares. Fuente: El Cronista.

Cómo funcionará el nuevo impuesto inmobiliario

Según la iniciativa presentada por legisladores neoyorquinos:

  • Se aplicaría un recargo adicional del 1%
  • El comprador debería abonarlo al momento de la operación
  • Se sumaría a otros impuestos y costos inmobiliarios ya existentes

Las propiedades de mayor valor serían las más afectadas.