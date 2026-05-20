El mercado inmobiliario de lujo de Nueva York podría enfrentar un fuerte cambio fiscal en los próximos meses. Legisladores estatales impulsan una medida que apunta directamente a las compras millonarias realizadas sin financiamiento bancario, una práctica muy común entre grandes inversores y compradores de alto poder adquisitivo.
Nueva York impone un nuevo impuesto a estas viviendas
La propuesta busca aplicar un nuevo impuesto del 1% sobre las viviendas compradas completamente en efectivo por valores superiores al millón de dólares dentro de Nueva York. El proyecto apunta específicamente a:
- Propiedades valuadas en más de USD 1 millón
- Viviendas adquiridas sin hipoteca ni préstamo bancario
- Operaciones inmobiliarias realizadas totalmente en efectivo
Cómo funcionará el nuevo impuesto inmobiliario
Según la iniciativa presentada por legisladores neoyorquinos:
- Se aplicaría un recargo adicional del 1%
- El comprador debería abonarlo al momento de la operación
- Se sumaría a otros impuestos y costos inmobiliarios ya existentes