El nuevo aviso urgente para pensionados del IMSS para no perder los próximos depósitos si no realizan este trámite obligatorio.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa la implementación de un nuevo sistema de verificación para sus más de 4 millones de pensionados en todo el país. Desde hace varias semanas, la institución activó un registro biométrico obligatorio que deberán completar todos los beneficiarios, independientemente del régimen bajo el cual se hayan pensionado.

Por qué exigen el registro biométrico para la pensión del IMSS

El trámite forma parte de una estrategia institucional para reforzar la seguridad en la entrega de pagos mensuales y evitar casos de suplantación de identidad que han aumentado en los últimos años.

IMSS exigirá el registro de datos biométricos de pensionados

El registro biométrico consiste en la captura de huellas dactilares y un reconocimiento facial, ambos realizados desde la aplicación móvil IMSS Digital. Con esta información, el instituto busca validar que cada persona que recibe una pensión es realmente la titular del derecho, y así evitar depósitos indebidos o cobros realizados por terceros no autorizados.

La medida aplica tanto para pensionados bajo la Ley 73 como para los de la Ley 97, sin excepciones.

Qué ocurre si no se completa el registro biométrico del IMSS

La autenticación biométrica se establece ahora como requisito permanente para mantener activo el derecho al cobro. El IMSS aclaró oficialmente que tanto los pensionados bajo la Ley 73, que agrupa a trabajadores que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, como los de la Ley 97, quienes cotizaron después de esa fecha, deberán completar el registro biométrico obligatoriamente.

La institución ha enfatizado que todos los beneficiarios activos deben verificar sus datos para mantener su expediente actualizado y evitar la suspensión temporal de sus pagos mensuales.

El instituto también explicó que este mecanismo biométrico será necesario para realizar otros trámites adicionales en el futuro, como la emisión de constancias de pensión, actualización de datos personales, cambios de cuenta bancaria y acceso a servicios médicos relacionados con la condición de pensionado. Por lo tanto, completar el registro no solo garantiza el cobro mensual, sino que habilita el acceso a diversos servicios institucionales.

Cómo realizar el registro biométrico del IMSS: paso a paso

El proceso completo puede registrarse desde casa sin necesidad de acudir a una oficina física y únicamente requiere un dispositivo móvil con cámara funcional y conexión estable a internet. Los pensionados deben seguir estos pasos:

Descargar o actualizar IMSS Digital: Es necesario instalar o actualizar la aplicación oficial IMSS Digital disponible en Google Play Store o App Store. Iniciar sesión: El pensionado debe ingresar utilizando su CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico activo que será utilizado para recibir notificaciones importantes. Acceder al menú de registro: Después de ingresar, se debe abrir el menú principal y seleccionar la sección “Pensionados” o la opción correspondiente a “Registro de datos biométricos”. Capturar huellas dactilares: La aplicación solicitará colocar el dedo frente a la cámara del dispositivo para escanear las huellas dactilares. 5. Completar reconocimiento facial: Posteriormente, la plataforma pedirá tomar una serie de fotografías del rostro siguiendo las indicaciones en pantalla.

Sugerencias del IMSS para cargar los datos biométricos

El IMSS recomienda realizar el trámite en un lugar bien iluminado, preferentemente con luz natural, y evitar movimientos bruscos durante el escaneo para garantizar la correcta captura de datos. Al finalizar exitosamente, la aplicación mostrará una confirmación digital indicando que el registro biométrico ha sido completado y almacenado en el sistema institucional.

Se puede completar el registro de manera presencial

Si. Los pensionados que enfrenten dificultades técnicas con la aplicación o no cuenten con dispositivos móviles adecuados pueden acudir a las oficinas de atención del IMSS, donde personal capacitado les asistirá en el proceso. Se recomienda no postergar el trámite para evitar contratiempos en el cobro de la pensión mensual.