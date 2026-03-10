El cobro del estacionamiento en shoppings, cines, hospitales y restaurantes de la Ciudad de México (CDMX) podría modificarse si prospera una iniciativa presentada por Morena en el Congreso capitalino. Los funcionarios debaten sobre una hora de aparcamiento gratis, en caso de presentar el ticket de compra. La propuesta de Morena plantea que los establecimientos que ofrecen estacionamiento otorguen al menos una hora continua sin costo a las personas que acrediten haber hecho un consumo dentro del lugar. La iniciativa fue presentada por el diputado local Pedro Haces Lago y propone modificar el artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la capital. La información fue difundida por el propio Congreso de CDMX y retomada por el medio especializado Xataka México. El proyecto busca establecer como obligación que los comercios con servicio de estacionamiento ofrezcan una hora gratis a sus clientes, siempre que estos puedan demostrar que consumieron dentro del establecimiento. Para acceder al beneficio, las personas deberán presentar un comprobante como ticket, factura o recibo que confirme la compra de un producto o el pago de un servicio. Es decir, el estacionamiento gratuito no sería automático para cualquiera que ingrese al lugar, sino únicamente para quienes acrediten haber realizado un consumo. Según el legislador Haces Lago, el objetivo es establecer reglas claras y evitar cargos adicionales cuando el cliente ya pagó por algún servicio o producto dentro del local. La reforma no solo aplicaría a estacionamientos administrados directamente por los comercios. También contempla distintos esquemas de operación, entre ellos: En la práctica, incluiría lugares como centros comerciales, cines, hospitales privados, restaurantes y otros sitios con alta afluencia que ofrecen estacionamiento a sus clientes. Pedro Haces Lago explicó que muchas personas pagan por consumir en un establecimiento y, al final, enfrentan un costo adicional por el estacionamiento, que en algunos casos resulta elevado. El argumento central de la propuesta es que el aparcamiento funciona como un complemento del consumo, por lo que cobrar ambos servicios sin un periodo mínimo gratuito puede generar una percepción de abuso. Entre los casos mencionados por el legislador destacan: La iniciativa no busca eliminar el cobro por estacionamiento ni desaparecer los servicios privados, sino establecer una base mínima de una hora sin costo para quienes acrediten consumo.