La llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, AIBJCM, cambia de forma permanente ante las obras de remodelación en sus instalaciones. Desde ahora, las autoridades aeroportuarias y de movilidad capitalina dirigen a los pasajeros a una alternativa específica de transporte público. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por AIBJCMl, “las administraciones de la terminal aérea y Metrobús invitan a las personas que tengan programado un vuelo en las terminales 1 y 2… a utilizar la nueva ruta ‘Quetzalcóatl’, de la Línea 4 de este transporte público”. La medida busca ordenar el acceso y evitar contratiempos. Para evitar inconvenientes y atrasos, el AIBJCM advirtió que “se ha reducido temporalmente la capacidad de cajones para autos en las terminales 1 y 2”, por lo que recomienda evitar el automóvil particular y optar por el Metrobús como vía principal de llegada. Las obras en el aeropuerto incluyen estacionamientos y accesos vehiculares. El comunicado señala que “ante remodelación del aeropuerto, Metrobús es la opción más ágil y accesible para que las personas lleguen a tiempo a su vuelo”. También se pide a los viajeros “evitar el acceso en auto por remodelaciones que incluyen los estacionamientos”. La reducción de espacios para vehículos particulares modifica de manera directa la logística habitual de llegada a las terminales. La nueva alternativa es la ruta “Quetzalcóatl” de la Línea 4, que conecta desde la estación Amajac con las terminales aéreas. Esta ruta enlaza puntos estratégicos como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. El servicio “conecta desde la estación Amajac… con las terminales 1 y 2 del AIBJCM pasando por el Centro Histórico”. El costo es de 30 pesos y opera con 19 autobuses eléctricos en circulación. El Metrobús hacia el aeropuerto opera “de lunes a sábado de 4:30 a 00:00 horas y domingos de 05:00 a 00:00 horas”, ampliando la cobertura para pasajeros con vuelos matutinos y nocturnos. Los puntos de ascenso y descenso fueron reubicados: “se ubican temporalmente en la puerta 7 de terminal 1, y en la puerta 4 en terminal 2”. Estas zonas concentran ahora el flujo de usuarios del transporte público.