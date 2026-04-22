Hoy, para muchas empresas en México, el agua ya no es un tema ambiental ni un pendiente de responsabilidad social: es lo que determina si pueden operar o no y más en un momento en que el nearshoring o la renegociación del T-MEC requieren políticas claras de sostenibilidad. En medio del boom del nearshoring, firmas como Rotoplas ven de primera mano cómo la disponibilidad del recurso define decisiones de inversión, expansión y empleo. La conversación se volvió concreta: sin agua, no hay crecimiento. Para la empresa, la seguridad hídrica está directamente vinculada con la continuidad operativa, el acceso a mercados de capital y la reputación de marca. Foros internacionales de alto nivel, como el reciente Women in Carbon 2026, han reflejado este giro de paradigma: el agua se posiciona ahora bajo el concepto estratégico del “Water-Carbon Nexus” (Nexo Agua-Carbono). Este enfoque reconoce que es imposible alcanzar las metas de descarbonización sin una gestión eficiente del agua, exigiendo una coordinación sin precedentes entre gobiernos, sector privado e inversionistas. En este marco, Andrea Muhech, Directora de Asuntos Públicos de Rotoplas, sintetizó la urgencia del cambio: “El agua dejó de ser solo un tema ambiental; hoy es un factor que define la sostenibilidad económica y social de largo plazo”. Grupo Rotoplas ha capitalizado esta transición integrando soluciones de agua en el ADN de su modelo de negocio. La firma mexicana diseñó una estrategia que combina la eficiencia radical, la reducción de emisiones de alcance 3 y la expansión de infraestructura en comunidades vulnerables, de acuerdo a su reporte integrado más reciente. Al cierre del primer trimestre de 2026, sus sistemas han permitido el tratamiento y reutilización de aproximadamente 48,500 millones de litros de agua, superando significativamente sus metas previas. Este desempeño operativo llevó a la empresa a destacar en el mercado de capitales en su industria (water managemnt systems), donde Rotoplas ha sido pionero en el uso de deuda etiquetada. Si bien entre 2018 y 2021 la firma contó con la validación de Sustainalytics para sus bonos verdes, la estrategia ha evolucionado hacia los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (SLB) emitidos en 2025. Estos instrumentos, evaluados bajo los estándares de S&P Global Ratings, no solo reportan el uso de los fondos, sino que comprometen a la empresa a cumplir objetivos de desempeño (KPI) específicos, bajo el riesgo de enfrentar ajustes en las tasas de interés si los indicadores de impacto social y ambiental no son alcanzados. Sin embargo, en el fondo el panorama no va exento de retos para la empresa. Organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y diversas agencias de calificación crediticia han señalado que el esfuerzo individual de las empresas corre el riesgo de ser insuficiente ante la debilidad de la infraestructura pública. Y en México, esto significa hablar del reto del agua derivado del estrés hídrico que sufre el país. La crítica principal radica en la “brecha de gobernanza”: mientras empresas líderes invierten en tecnología de punta, el sistema hídrico nacional enfrenta pérdidas de hasta el 40% del agua potable debido a fugas en redes municipales obsoletas. Además, organizaciones como la OCDE han subrayado que México requiere una actualización urgente en sus marcos tarifarios y de concesiones para reflejar el valor real del recurso. Sin una política pública que acompañe la inversión privada, el riesgo de “estrés hídrico sistémico” persiste, amenazando con detener proyectos industriales incluso para aquellas compañías que, como Rotoplas, demuestran una gestión interna ejemplar. A pesar de estos desafíos, el consenso en el sector financiero es claro: la gestión hídrica eficiente ya no es una opción ética, sino un requisito de supervivencia. Las reducciones de emisiones logradas mediante la optimización de procesos y el menor uso de plásticos de un solo uso son indicadores que los fondos de inversión monitorean con el mismo rigor que el flujo de efectivo. En 2026, el agua es, más que nunca, el activo que define quién gana y quién pierde en la carrera por la competitividad global.