Para financiar la transición sustentable existen varias opciones desde ecopréstamos hasta bonos verdes.

El 2025 representó un periodo de contracción para los bonos etiquetados en México desde que comenzó a operar desde hace 10 años. Lo anterior en un entorno de menor dinamismo global, crecientes cuestionamientos sobre la transparencia e impacto real de las emisiones, de acuerdo con un reporte de HR Ratings.

La agencia explicó en el documento que el monto colocado cayó 25.1% frente a 2024, mientras que el número de emisiones descendió de 54 a 35 operaciones. La desaceleración ocurre tras varios años de expansión acelerada del financiamiento sostenible en México, que desde 2015 acumuló emisiones por 1.34 billones de pesos mediante 272 colocaciones.

Aunque la caída replica una tendencia global —donde las emisiones etiquetadas disminuyeron 17% en 2025—, el ajuste mexicano refleja también retos estructurales que comienzan a presionar al sector.

HR destacan elementos como los altos costos de alineación y verificación Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG), la falta de capacidades técnicas en emisores y la dificultad para medir el impacto real de los proyectos financiados.

Bonos etiquetados requieren más transparencia

La calificadora advirtió además que uno de los principales desafíos para el mercado será fortalecer la transparencia y trazabilidad del uso de los recursos para evitar riesgos de greenwashing.

“El principal reto continúa siendo garantizar que los recursos realmente generen impactos medibles y verificables”, señaló la calificadora en el reporte.

Actualmente, las opiniones de segunda parte (SPO) suelen exigirse únicamente antes de la colocación de los bonos, mientras que el monitoreo posterior aún carece de estándares obligatorios en gran parte del mercado.

Pese a la desaceleración, México sigue siendo uno de los mercados más dinámicos de América Latina en financiamiento sostenible.

Menos emisiones

Desde 2019, el mercado local registra una tasa media anual de crecimiento de 65.7% en monto colocado, muy por encima del promedio global de 15.7%, impulsado principalmente por emisiones soberanas, banca de desarrollo y empresas corporativas.

De acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, las colocaciones de deuda temática sumaron 77,994 millones de pesos hasta noviembre de 2025, una caída de 4.5% respecto al año previo.

Particularmente en el centro bursátil, el descenso profundiza la tendencia bajista que comenzó tras el máximo histórico de 2023, cuando este mercado alcanzó 131,119 millones de pesos y llegó a representar 40% de la deuda colocada.

La agencia calificadora refiere que el gobierno federal se mantiene como el principal emisor de bonos etiquetados en el país, con 32% del monto total colocado, principalmente mediante bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

HR Ratings considera que la Taxonomía Sostenible de México podría convertirse en una herramienta clave para reactivar el mercado y atraer inversionistas internacionales con mandatos ASG.

Sin embargo, advirtió que el crecimiento futuro dependerá de mejorar la calidad de la divulgación, fortalecer la supervisión y desarrollar metodologías más robustas para evaluar resultados ambientales y sociales.