Rotoplas busca reducir la extracción de agua fresca en un 15% por tonelada producida para 2030

La empresa icónica por sus tinacos emblemáticos en México, dio a conocer que su servicio Bebbia ya alcanzó 159,000 suscriptores. Lo que empezó hace seis años como una apuesta osada, hoy es parte de su transformación digital.

Parte de los objetivos planteados por Carlos Rojas, su director general, es casi exclusivamente invertir en unidades de negocio con un retorno predecible. Esta es una buena noticia para los inversionistas que evitan la incertidumbre, y con el modelo de suscripción, los ingresos futuros son más ciertos.

Sus modelos de negocio se digitalizarán aún más Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde 2019 anunciaron su lanzamiento: el cliente final solicita el servicio desde una plataforma digital (whatsapp, si lo prefiere) y en tres días en promedio instalan en su hogar un sistema de filtrado de agua a cambio de una mensualidad. Los filtros se cambian cada determinado tiempo por un técnico certificado. Es decir, el cliente no se preocupa por nada y siempre cuenta con agua purificada.

En la presentación de su ‘Agua Day’, el director general Carlos Rojas destacó que tan solo hace cinco años la compañía no estaba del todo digitalizada. Fue justamente con el lanzamiento de Bebbia, un modelo desde el inicio pensado en obtener clientes y retenerlos de manera digital, que coincidió con la digitalización del resto de la compañía.

Aguas con los gastos

El objetivo de agua filtrada en los sistemas de Bebbia (“bebbia”, según su logo) es el equivalente a 150 millones de garrafones para 2030.

Para contrarrestar la mala etapa que han tenido en territorios como Argentina, donde por el tipo de cambio (y meses de bajas ventas) el impacto a la rentabilidad de la compañía no ha sido menor, Rojas apuesta por más disciplina en los gastos. Además, de invertir en proyectos con rentabilidad más predecible, como es el caso de Bebbia y su modelo “pay as you grow”.

La compañía busca hacer más eficiente el flujo de efectivo: que transcurra menos tiempo entre la inversión, la venta y cuando entre el dinero a sus cuentas.

Sustentabilidad y negocio convergen

La empresa que ayuda a los usuarios, a otros negocios y a agricultores a tener un uso más eficiente del agua, tiene el objetivo de reducir la extracción de agua fresca en un 15% por tonelada producida para 2030.

Además, el proceso para construir sus tinacos utiliza 90% menos agua, contiene 40% de materiales reciclados y reutiliza el 100% del material desechado durante la fabricación.

Pocos negocios tienen tan entrelazados sus objetivos de sustentabilidad con los financieros como Rotoplas, pues ofrece servicios para la escasez y calidad del agua, la gestión y reciclaje del agua y, finalmente, para el rendimiento agrícola.