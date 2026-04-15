El gobierno de Estados Unidos avanza en una modificación que podría cambiar para siempre el sistema financiero: exigir prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias. La medida, aún en proceso, podría transformar la forma en que millones de personas -incluidos migrantes mexicanos- interactúan con bancos y entidades financieras. De concretarse, marcaría un giro hacia mayores controles y podría generar nuevas barreras de acceso a servicios básicos como recibir salarios o enviar dinero. Actualmente, abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos no requiere necesariamente un pasaporte o una prueba de ciudadanía. Sin embargo, la nueva propuesta impulsada por el Departamento del Tesoro plantea endurecer los requisitos, priorizando documentos que acrediten el estatus legal en el país. El impacto recaería principalmente en migrantes sin documentos, quienes podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios financieros formales. Esto podría derivar en un aumento en el uso de efectivo o sistema informales, con mayores riesgos y menos protección. Además, también afectaría a personas que, aun viviendo legalmente en el país, no cuentan con pasaporte vigente. Por ahora, se estima que la medida aplicaría principalmente a nuevas cuentas bancarias, por lo que quienes ya tienen una no se verían afectados de inmediato. No obstante, por tratarse de una orden ejecutiva en desarrollo, los detalles aún pueden cambiar. En las próximas semanas se espera la definición oficial, junto con reacciones del sector bancario y organizaciones que defienden los derechos de migrantes. Aunque la medida aún no es definitiva, la propuesta impulsada por el Departamento del Tesoro apunta a endurecer los criterios de identificación para abrir nuevas cuentas bancarias en Estados Unidos. En concreto, se priorizaría la presentación de documentos que acrediten el estatus legal en el país, lo que marcaría un cambio frente al esquema actual, más flexible en algunos casos. Entre los principales requisitos que podrían comenzar a exigirse se encuentran: