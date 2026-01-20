Luego de un día de pausa en los mercados estadounidenses por la pausa por el feriado del Día de Martin Luther King, a nivel global se dibuja un martes vertiginoso con el fenómeno “Sell America”.

Desde los mercados de Asia y Europa, así como los de Estados Unidos, hay un giro a vender todo lo relacionado con activos de EEUU que está golpeando a los activos del país: dólar, bonos del tesoro y bolsas.

En este contexto, el peso mexicano apenas cede terreno y se mantiene en torno a MXN $17.60 por dólar, amortiguando el impacto de la aversión al riesgo.

La frase “Sell America” refleja una salida acelerada de capital de activos estadounidenses: caen los precios de los bonos del Tesoro, repunta el rendimiento y el índice del dólar retrocede cerca de 1% frente a las divisas con mayor intercambio.

La sesión de hoy todavía está en desarrollo, pero los índices muestran caídas importantes: el Nasdaq Composite pierde alrededor de 1.7% y el NYSE Composite retrocede en torno a 1.2–1.3% en medio del “Sell America”.

En Japón, el índice Nikkei 225 cayó alrededor de 2.9% hasta la zona de 52,000 puntos en la sesión del 20 de enero, encadenando varios días de corrección desde los máximos recientes.

En tanto, en Europa el índice de referencia de la zona euro (EU50/Euro Stoxx 50) perdió cerca de 1.7% en la jornada, mientras el Stoxx 600 retrocedió en torno a 1.2% presionado por el repunte de tensiones comerciales con EEUU.

En México, La Bolsa Mexicana de Valores iba a la baja (9:00 AM), alineada con el tropiezo global: el S&P/BMV IPC caía alrededor de 0.8–1% en la sesión, tras haber cerrado ayer (lunes 19) en máximos históricos cercanos a 67,500 puntos.

El efecto Trump

El detonante inmediato han sido nuevas tensiones comerciales por la amenaza de aranceles de Donald Trump a Europa ligados a su plan de comprar Groenlandia, lo que ha disparado la búsqueda de refugio en oro y otras plazas fuera de EEUU, refiere MUFG Research en una nota.

A pesar de ligeros repuntes intradía, el US Dollar Index (DXY) acumula una caída cercana a 8% en los últimos 12 meses, reflejando la pérdida del poder geopolítico global del billete verde ante expectativas de recortes de tasas de la Fed en 2026, reporta OneUpTrader en una nota a corredores de divisas.

Peso estable

En este contexto, el peso avanzaba en la sesión en alrededor de MXN$ 17.60 por dólar en el mercado interbancario, con movimientos acotados pese al aumento global de la aversión al riesgo.

Datos de bancos comerciales revisados por El Cronista muestran rangos de venta entre 17.74 y 18.03 pesos por dólar, lo que confirma que la presión viene más por el reacomodo global de portafolios que por un movimiento especulativo en México.

“Sell Dollar”

En el mercado global de divisas se observa una ola de ventas de dólares, asociada a temores sobre la política comercial de Estados Unidos y a ajustes de coberturas tras episodios recientes de volatilidad.

Esta presión bajista sobre el dólar se da mientras otros bancos centrales, como el Banco de Japón, mueven expectativas de tasas y generan reacomodos de portafolio entre las principales monedas.

En un comentario del mercado, el banco británico Barclays declaró:

“Los mercados tienden a ser poco benévolos con lo que perciben como políticas contraproducentes. Incluso en ausencia de represalias generalizadas, el dólar sigue cotizando con una prima negativa frente al nivel al que debería cotizar en presencia de aranceles sin represalias”.