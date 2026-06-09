En esta noticia Peso mexicano reacciona a la inflación

El peso mexicano avanzó frente al dólar la mañana del martes, impulsado por un debilitamiento global de la moneda estadounidense y después de que la inflación local mostró una desaceleración mayor a la esperada durante mayo.

La divisa mexicana cotizaba en 17.39 pesos por dólar, una apreciación de 0.46% respecto al cierre previo, (Ciudad de México 6:44 horas). Durante las operaciones nocturnas, el tipo de cambio fluctuó entre 17.3764 y 17.4728 pesos por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El avance ocurrió en línea con una caída de 0.33% del Índice Dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una cesta de monedas de países desarrollados y se ubicó en 99.72 puntos. El movimiento reflejó una mejora en el apetito por activos de riesgo ante una moderación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“El peso se favorece del retroceso del billete americano, así como de un mayor apetito por divisas de economías emergentes, a medida que se modera el nerviosismo entre los inversionistas”, escribieron analistas de Monex en una nota.

Peso mexicano reacciona a la inflación

En el frente local, datos del Inegi mostraron que la inflación general se desaceleró a una tasa anual de 3.94% en mayo, desde 4.45% en abril, con lo que volvió a ubicarse por debajo del límite superior del rango objetivo de Banco de México.

La moderación respondió principalmente al comportamiento del componente no subyacente, cuya tasa anual descendió a 3.10% desde 5.08% un mes antes. La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, también se desaceleró a 4.19% desde 4.26%.

El consenso de analistas consultados por Citi anticipa que la inflación cerrará 2026 cerca de 3.8%, aunque algunas instituciones mantienen previsiones más elevadas. Actinver estima una tasa de 4.8%, BNP Paribas de 4.7% y Bank of America de 4.6%.

Para Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, la desaceleración inflacionaria responde principalmente a menores presiones en los precios agrícolas y energéticos. Sin embargo, advirtió que el dato podría reforzar los argumentos dentro de Banco de México para continuar con la flexibilización monetaria.

“Tres subgobernadores podrían volver a votar por más recortes antes de que termine el año. El argumento podría ser que existe espacio para mover las condiciones monetarias reales hacia el rango inferior de la neutralidad”, señaló.

Monex estimó para la sesión un rango de operación entre 17.34 y 17.47 pesos por dólar en el mercado interbancario.