El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar.

La reciente apreciación del peso mexicano frente al dólar no responde a un comportamiento irracional ni a un episodio de euforia especulativa. Por el contrario, analistas coinciden en que el movimiento del tipo de cambio está respaldado por factores macrofinancieros globales que continúan favoreciendo a los activos denominados en pesos.

Tras tres jornadas consecutivas de avance y luego del dato de inflación en Estados Unidos, el peso alcanzó esta semana niveles mínimos de MXN $17.7984 por dólar, su nivel más bajo del año y una cotización no vista desde el 18 de julio de 2024, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“El peso mexicano no está actuando irracionalmente. Con el anuncio de inflación en Estados Unidos seguimos observando un ‘super peso’”, dijo Marcos Tigsilema, gerente de Inversiones de HDS Financial, desde Londres.

Según el especialista, la tendencia de apreciación continuará en la medida en que el dólar siga perdiendo valor.

El debilitamiento de la divisa estadounidense responde a un contexto internacional marcado por el inicio de un ciclo de recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal, la pausa del Banco Central Europeo y las subidas de tasas del Banco de Japón, factores que han impulsado una reconversión de los portafolios globales hacia monedas con mayores rendimientos, explicaron analistas de Kapital Grupo Financiero.

Para los estrategas, existen dos elementos que seguirán incidiendo en la fortaleza del peso mexicano, aunque sin replicar el rally observado en 2025. Por un lado, la debilidad generalizada del dólar; por otro, los beneficios del carry trade, derivados de los atractivos diferenciales de tasas de interés entre México, Estados Unidos y Japón.

Actualmente, Banxico mantiene la tasa de referencia por encima del 7%, frente a una tasa de 3.5% en Estados Unidos. “Este diferencial da soporte a los niveles actuales del tipo de cambio”, explicó Tigsilema, quien agregó que el flujo de inversión se concentra principalmente en el mercado de renta fija, particularmente en bonos, lo que abre la puerta a nuevos mínimos en las próximas sesiones.

El avance del peso mexicano también se ha visto reforzado por la incertidumbre en torno a la autonomía de la Reserva Federal, ante las presiones de la administración de Donald Trump para acelerar los recortes de tasas. Este escenario ha impulsado a otras divisas de economías avanzadas, como el yen japonés y la libra esterlina, de acuerdo con analistas de Banco Base.

Con este panorama, las proyecciones de los analistas ubican al tipo de cambio en niveles más bajos en el corto plazo: MXN $17.50 por dólar para HDS Financial, 17.60 para Banco Base y 17.65 para Kapital Grupo Financiero.

No obstante, las áreas de análisis coinciden en que el mercado no está exento de riesgos. El principal foco de volatilidad seguirá siendo el T-MEC, aunque no se anticipan movimientos abruptos.

“La clave estará en monitorear al dólar y el comportamiento de las tasas de interés, variables que suelen reflejar de forma anticipada los temores del mercado y las expectativas sobre el desempeño de la economía mexicana”, concluyeron los analistas de Kapital.