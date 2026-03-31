Durante 2025, Afore Coppel, Profuturo e Inbursa encabezaron la evaluación de calidad y eficiencia del servicio entre las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), de acuerdo con los resultados del Monitor Afore de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En la medición, Coppel obtuvo una calificación de 86.9 puntos, seguida de Profuturo con 86.7 puntos e Inbursa con 86.2 puntos, colocándose como las administradoras mejor evaluadas en atención y eficiencia operativa. En contraste, Afore Azteca registró la calificación más baja de la evaluación con 76 puntos, de acuerdo con el reporte del regulador. Detrás de las tres primeras se ubicaron PensionISSSTE con 83.4 puntos, Principal con 82.5 puntos y Sura con 82.1 puntos, mientras que XXI Banorte obtuvo 80.9 puntos, Citibanamex 80.6 puntos e Invercap 80.4 puntos. A nivel general, el Monitor Afore mostró una mejora en el desempeño del sistema. La calificación promedio subió de 77.77 puntos en la primera publicación del indicador con datos a junio de 2025 a 82.58 puntos al cierre del mismo año. La Consar explicó que el avance estuvo relacionado con mejores tiempos de respuesta, mayor conclusión de solicitudes de servicio y una reducción de trámites que excedían los plazos normativos, lo que reflejó una mayor capacidad de atención y gestión por parte de las administradoras. Además, el reporte identificó avances en la eficiencia operativa del sistema, con menor rezago en la atención de trámites y un fortalecimiento de los canales digitales y de atención. A pesar de los avances, el organismo identificó áreas de mejora en algunas administradoras, particularmente en la cobertura de sucursales, la efectividad de los centros de atención telefónica y la atención de quejas de los usuarios. También persisten retos en la evaluación de asesores previsionales y en el nivel de satisfacción de los trabajadores atendidos en sucursal, por lo que la Consar señaló que será clave mantener los esfuerzos de mejora continua y supervisión.