El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, emitió una advertencia clara para quienes cotizan en una Afore. “¿Compartir? Tal vez mis emociones, pero mi Cuenta Afore, nunca”, señaló el organismo al alertar sobre los riesgos de que una cuenta individual no esté correctamente validada. El ISSSTE reconoció que este problema puede ocurrir sin que la persona lo sepa. “Y puedes estarlo haciendo sin saberlo, así que pon atención, aquí te decimos en qué raros casos pasa y qué hacer al respecto”, indicó el ente estatal de servicios sociales en un aviso difundido en sus canales oficiales. Aunque la Cuenta Individual Afore es única y personal, existen situaciones administrativas que pueden provocar duplicidad o mezcla de información entre dos personas distintas. El ISSSTE explicó que esto no es intencional, pero sí delicado, ya que puede afectar directamente el ahorro para el retiro. Entre las causas más frecuentes se encuentran errores en los registros, datos incompletos o problemas de identificación. Si no se corrigen a tiempo, estos fallos pueden derivar en que los recursos no estén correctamente asignados al verdadero titular. El ISSSTE detalló una serie de acciones concretas para quienes sospechen que su cuenta Afore presenta inconsistencias. Entre las principales recomendaciones se encuentran: Por ello, llamó a revisar periódicamente el estado de la Afore y no dar por hecho que todo está en orden, ya que un descuido podría costar años de ahorro para la jubilación. Además de los riesgos por duplicidad de cuentas, el ISSSTE recordó que habrá cierres temporales en sus Centros de Atención al Público. De acuerdo con el aviso oficial, “los días 2 y 3 de abril, todos nuestros Centros de Atención al Público permanecerán cerrados”, por lo que no será posible realizar trámites presenciales en esas fechas. La institución informó que “nuestras actividades se reanudarán el 6 de abril, en horario de 8:00 a 18:00 horas” y puso a disposición el canal de atención atencion@pensionissste.gob.mx para orientación durante el cierre, con el fin de que los trabajadores no posterguen la revisión de su cuenta Afore.