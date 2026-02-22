El Gobierno Nacional confirmó que, por única vez, un grupo de beneficiarios podrá cobrar por triplicado un apoyo económico correspondiente a uno de los Programas del Bienestar más populares de toda la República Mexicana. La medida se aplica en el marco del calendario oficial de pagos que comenzó este mes y que se extenderá hasta el 27 de febrero. El anuncio se vincula con la Beca Rita Cetina para educación básica, que ya se encuentra en su etapa final de dispersión de recursos del bimestre enero-febrero. Sin embargo, además del depósito ordinario, se autorizó un pago extraordinario para quienes se incorporaron recientemente al programa y recibieron su tarjeta en enero. La decisión implica que determinadas familias verán reflejado en su cuenta un monto acumulado equivalente a tres bimestres del ciclo escolar vigente. El depósito se realizará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de trámites adicionales. La Beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas. En caso de que en la familia exista más de un alumno en ese nivel, se suman 700 pesos adicionales por cada integrante extra. En esta ocasión, el Gobierno Nacional determinó que quienes recibieron su tarjeta en enero cobrarán el equivalente a tres bimestres acumulados. De esta manera, una familia con un solo estudiante de secundaria recibirá 5,700 pesos en un solo depósito. La medida busca regularizar la entrega del apoyo a quienes se integraron más tarde al padrón, garantizando que perciban los montos correspondientes desde el inicio del ciclo escolar. El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para educación básica está organizado de forma escalonada, según la primera letra del primer apellido de las y los derechohabientes. La dispersión continuará hasta el 27 de febrero. Todos los depósitos se realizan exclusivamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. Las familias que ya forman parte del padrón no deben presentar nuevos documentos para recibir el pago. Además, el programa contempla a beneficiarios de la anterior Beca Benito Juárez en educación básica, quienes continúan recibiendo su apoyo bimestral bajo el nuevo esquema. Según consigna la entidad bancaria en sus distintos canales oficiales de comunicación, quienes cobrarán a partir del lunes serán los alumnos cuyos apellidos comiencen con las siguientes letras: