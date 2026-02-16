El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha confirmado uno de los cambios que más beneficios traerá a los adultos mayores del territorio azteca, que impactará de manera positiva en los trámites que lleven a cabo y que modificará una rutina obligatoria de años. La clave está en una nueva credencial permanente que elimina renovaciones y reduce gestiones presenciales. Durante mucho tiempo, la renovación periódica fue un requisito inevitable para jubilados y pensionados. Con las nuevas modificaciones implementadas, se espera que el sector poblacional de edad más avanzada pueda tener acceso a servicios y evitar trámites innecesarios que ralenticen su jornada. El anuncio se dio dentro de una estrategia oficial que apunta a mejorar la atención y simplificar procedimientos. Sin embargo, el verdadero alcance del cambio no se percibe hasta conocer qué modifica concretamente la nueva credencial de por vida para jubilados del ISSSTE y cómo impacta en los trámites cotidianos. El ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, ha lanzado la entrega de la credencial con vigencia permanente como parte de la Estrategia Nacional de Trato Digno. El objetivo es eliminar trámites burocráticos que no aportan valor y, de esta manera, facilitar la vida de la derechohabiencia. Con esta credencial de por vida, los jubilados ya no deben renovarla cada dos años ni acudir presencialmente para la comprobación de supervivencia. Esto reduce traslados, tiempos de espera y complicaciones, especialmente para personas con movilidad limitada, al tiempo que mejora el acceso a servicios institucionales. La nueva credencial incorpora código QR y código de barras. Estas herramientas permiten realizar trámites más ágiles y seguros, además de ayudar a prevenir fraudes o suplantación de identidad. El documento también fortalece la protección de datos personales y simplifica gestiones administrativas. El ISSSTE informó que la credencial permanente está dirigida exclusivamente a jubilados y pensionados del organismo. El trámite es gratuito y se gestiona en las Oficinas de Representación Estatal, donde se comunican fechas y puntos de entrega según cada región. Para obtener la credencial de por vida para jubilados, se debe presentar: Además de simplificar trámites, la credencial ofrece beneficios concretos. Entre ellos, descuentos en tiendas SUPERISSSTE, facilidades en algunos pagos estatales y municipales, acceso más directo a servicios sociales y culturales, y mayor seguridad en la identificación del titular. Hasta fines de 2025, estados como San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, Guerrero y Tabasco registraron altos niveles de entrega en relación con su padrón. El organismo reiteró que todos sus trámites son gratuitos y que continuará ampliando la distribución de la credencial permanente para jubilados en todo el país.