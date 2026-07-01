Talos Energy emitirá notas senior, según un comunicado de la empresa donde Carlos Slim es accionista.

Talos Energy, la petrolera estadounidense donde participa el Grupo Carso de Carlos Slim, anunció una oferta de bonos por u$s 800 millones. Con estos recursos, la compañía financiará la compra de activos clave a Shell en el Golfo de México y refinanciará parte de su deuda actual.

La emisión de notas senior con vencimiento en 2034 será realizada por su subsidiaria, Talos Production. Los fondos cubrirán el pago en efectivo de una compra de activos offshore de Shell, rescatarán la totalidad de los bonos vigentes a 2029 y liquidarán los costos de ambas operaciones.

Detalles de la compra

El miércoles, Shell Ofshore, filial de Shell PLC., anunció el acuerdo de venta con Talos Energy por el 50% de su participación accionaria en la plataforma Na Kika y los yacimientos asociados en el Golfo de América, así como su conexión a Coulomb, de la que es propietaria al 100 %, de acuerdo con un comunicado.

“El Golfo de América es una de nuestras cuencas de mayor valor, y estamos trabajando activamente para optimizar nuestra cartera y garantizar que nuestro negocio de exploración y producción siga siendo sólido y cada vez más competitivo”, citó en un comunicado Peter Costello, presidente de Exploración y Producción de Shell.

Por la adquisición, Talos Energy y Ridgewood Energy pagarán un total de u$s 1,700 millones, mismos que serán sujetos a los ajustes habituales y a ciertos pagos contingentes.

Términos de Talos Energy

Talos Energy dijo en un documento que, si la adquisición no se concreta antes del 31 de diciembre de 2026, si decide desistir de la operación o si terceros ejercen derechos preferentes sobre algunos de los activos involucrados, u$s 175 millones de la nueva emisión estarán sujetos a una amortización obligatoria especial al valor nominal, más los intereses acumulados.

Además, detalló que los nuevos bonos estarán garantizados por Talos y algunas de sus subsidiarias actuales y futuras, con garantías de segunda prioridad sobre prácticamente los mismos activos que respaldan la línea de crédito rotativa basada en reservas de la empresa.

Esta colocación solo estará dirigida a inversionistas institucionales calificados en EE.UU., bajo la Regla 144A de la Ley de Valores, y a inversionistas internacionales conforme a la Regulación S.

La operación forma parte de la estrategia de Talos para fortalecer su estructura de capital mientras avanza en la compra del Golfo de América con la que busca ampliar su presencia en el Golfo de México.

Al mismo tiempo, el refinanciamiento permitirá extender el perfil de vencimientos de la compañía al sustituir los bonos que vencen en 2029 por deuda con vencimiento en 2034.