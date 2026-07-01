Es oficial | En agosto, continúa la anulación de las licencias de conducir que acumulen multas y los conductores podrán ser suspendidos por tres años.

Los conductores de la Ciudad de México deben tener presente que la Ley de Movilidad mantiene vigentes diversas sanciones para quienes incumplen las normas de tránsito. Entre ellas se encuentra la suspensión temporal de la licencia de conducir, que puede extenderse desde seis meses hasta tres años, dependiendo de la gravedad de la conducta.

Aunque en distintos momentos este tema vuelve a difundirse, no se trata de una medida nueva. Las disposiciones forman parte de la legislación local y continúan aplicándose en la Ciudad de México, por lo que es importante conocer en qué casos la autoridad puede imponer estas sanciones.

Cuándo pueden suspender la licencia de conducir

El artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que la Secretaría de Movilidad (Semovi) puede suspender temporalmente una licencia o permiso para conducir en determinados supuestos previstos por la ley.

Entre las principales causas se encuentran las siguientes infracciones:

Acumular tres infracciones a la Ley de Movilidad o sus reglamentos en el transcurso de un año.

Causar daños a terceros o a sus bienes y no haberlos resarcido.

Ser sancionado por primera vez por conducir en estado de ebriedad, caso en el que la suspensión es de un año y se debe cumplir un tratamiento de combate a las adicciones.

Ser sancionado nuevamente por conducir en estado de ebriedad, después de más de un año de la primera infracción, supuesto en el que la suspensión puede llegar hasta tres años, también con tratamiento obligatorio.

La duración de la suspensión dependerá de la conducta sancionada y de lo previsto por la legislación vigente.

La duración de la suspensión dependerá de la conducta sancionada y de lo previsto por la legislación vigente. ChatGPT

La suspensión no es lo mismo que la cancelación definitiva

La suspensión temporal prevista en el artículo 68 no debe confundirse con la cancelación definitiva de la licencia contemplada en el artículo 67 de la misma ley.

La cancelación permanente puede proceder, por ejemplo, cuando una persona reincide en conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos en los supuestos previstos por la legislación, o cuando una autoridad determina que un hecho de tránsito ocasionó la muerte o lesiones graves por negligencia, impericia o irresponsabilidad del conductor.

En el caso de quienes prestan servicios de transporte público o privado de pasajeros y de carga, la normativa establece un régimen más estricto respecto de las sanciones relacionadas con el consumo de alcohol o sustancias prohibidas.

Qué ocurre si una persona conduce con la licencia suspendida

La legislación también contempla consecuencias para quienes conduzcan mientras su licencia permanezca suspendida o cancelada.

En esos casos, la norma prevé una multa equivalente a 180 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con el valor vigente de la UMA en 2026, la sanción asciende a $21,115.80 pesos. Además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular (corralón).

La Ley de Movilidad también establece que, si la licencia vence durante el periodo de suspensión, no será posible tramitar una nueva hasta que concluya el plazo correspondiente. Asimismo, estas restricciones pueden aplicarse incluso a personas que cuenten con una licencia expedida por otra entidad federativa o por otro país cuando se actualicen los supuestos previstos por la legislación de la Ciudad de México.