La conversación sobre las transmisiones automáticas está cambiando y Nissan busca encabezar esa transformación con la nueva Xtronic CVT, una tecnología desarrollada para responder a las necesidades del uso diario.

Desde los trayectos hacia la escuela o el trabajo hasta las compras del supermercado y las escapadas de fin de semana, el sistema apunta a ofrecer una experiencia de manejo más cómoda, eficiente y adaptada a las condiciones reales de conducción.

¿Qué es una transmisión CVT y por qué gana terreno?

Durante años, las cajas CVT estuvieron rodeadas de dudas por parte de algunos conductores debido a experiencias con generaciones anteriores. Sin embargo, la evolución tecnológica permitió mejorar su desempeño y convertirlas en una opción cada vez más común dentro de la industria automotriz.

Hoy, fabricantes como Toyota, Honda y Subaru también incorporan este tipo de transmisión en varios de sus modelos, consolidándola como una alternativa enfocada en el ahorro de combustible, la reducción de emisiones y una conducción más eficiente.

La transmisión Xtronic CVT ajusta de forma continua la relación entre el motor y las ruedas para ofrecer una conducción más suave y eficiente (Foto: Nissan)

A diferencia de una transmisión automática convencional, una transmisión continuamente variable (CVT) no utiliza cambios de velocidad fijos. En su lugar, ajusta de forma constante la relación entre el motor y las ruedas, permitiendo que el vehículo circule siempre en la marcha ideal según las condiciones del camino. El resultado es un funcionamiento más fluido, menor esfuerzo mecánico y un mejor aprovechamiento de la potencia disponible.

Así mejora la experiencia de manejo la nueva Xtronic CVT

En la práctica, estas mejoras permiten disfrutar de una conducción más suave en el tráfico urbano, mayor agilidad al acelerar en carretera y un nivel superior de confort para quienes utilizan el vehículo todos los días. El sistema trabaja mediante poleas y una banda metálica que modifican continuamente la relación de transmisión, manteniendo el motor en su rango óptimo de funcionamiento y favoreciendo tanto el rendimiento como la eficiencia.

Además, en el modo Sport, la Xtronic CVT optimiza la respuesta del vehículo al mantener el motor en un régimen de revoluciones más elevado, lo que permite contar con torque instantáneo al acelerar. El sistema también simula reducciones de marcha cuando el conductor desacelera, favoreciendo el freno motor y brindando una sensación de manejo más dinámica y controlada, especialmente en rutas con curvas o descensos.

Tecnología pensada para la conducción cotidiana

Entre las innovaciones destaca el control lógico D-Step, una función que simula cambios de marcha de manera más intuitiva para ofrecer una sensación de conducción más familiar. A ello se suma una bomba de aceite eléctrica, que mejora la eficiencia del sistema y contribuye a una operación más silenciosa y refinada, tanto en ciudad como en recorridos de larga distancia.

Con esta evolución, Nissan busca cambiar la percepción que existía sobre las transmisiones CVT y demostrar que su nueva generación está diseñada para resolver las necesidades reales de los conductores. El objetivo es ofrecer una experiencia de manejo más cómoda, eficiente y práctica, sin importar si el destino es la oficina, el supermercado o una escapada fuera de la ciudad.