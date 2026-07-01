La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aprobado modificaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que impactarán directamente a las familias, especialmente a aquellas que dependen económicamente de los pensionados. A consecuencia de esta decisión, los recursos de aquellos que se encuentren bajo el régimen de la Ley 73 -y también de la Ley 97- podrían ser objeto de embargo en determinadas circunstancias.

La pensión del IMSS se concede a trabajadores que hayan cumplido con los requisitos estipulados al finalizar su trayectoria laboral y su cuantía varía en función del régimen al que pertenezcan. Sin embargo, el nuevo criterio implementado por la Suprema Corte es aplicable a ambos sistemas sin ninguna distinción.

Infórmese sobre los cambios que implementará la institución en México y evite inconvenientes relacionados con el cobro de sus recursos. Considere las razones que podrían dejarlo fuera del apoyo económico.

¿Qué parte de tu jubilación pueden embargar?

La Primera Sala dictaminó que las cuentas de Afore de jubilados y pensionados pueden ser objeto de intervención en caso de adeudos por pensión alimenticia, priorizando así el bienestar de los menores sobre el patrimonio del trabajador. No obstante, esta disposición solo se aplica si el deudor se encuentra sin empleo y carece de otros activos que puedan ser embargados.

Por ley, nadie podrá vender animales: la Corte Suprema los declaró seres sintientes y ya ejecutó la orden de prohibición (foto: archivo).

Según la resolución emitida el 9 de julio de 2025, los recursos de la subcuenta de retiro podrán ser objeto de embargo en circunstancias que aseguren el derecho de menores a recibir alimentos. Esto implica que los pensionados que no cumplan con esta obligación podrían enfrentar sanciones de tal índole.

El máximo tribunal aclaró que la protección que prohíbe embargar estos fondos no deriva de la Constitución directamente, sino que se fundamenta en leyes secundarias, entre las que se destacan la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la del ISSSTE.

¿Cuál es el límite legal de embargo por una deuda?

De acuerdo con la resolución de SCJN, el embargo no podrá sobrepasar el 10% del saldo de la subcuenta y solo se aplicará conforme a las circunstancias estipuladas. Además, la Corte subrayó que, así como un desempleado tiene la posibilidad de retirar una parte de estos recursos, también es legítimo que se utilicen en esa misma medida para atender obligaciones alimentarias.

Este criterio establece un precedente significativo, pues el máximo tribunal enfatizó que los derechos de la infancia no pueden estar subordinados a la salvaguarda del patrimonio de los adultos, aún en situaciones donde se trate de ahorros destinados al retiro.