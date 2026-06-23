La pensión del IMSS se concede a aquellos trabajadores que cumplen con los requisitos que se establecen al finalizar su vida laboral. El importe de la pensión varía según el régimen al que esté adscrito el trabajador, ya sea el de la Ley del 73 o la Ley del 97; no obstante, la reciente resolución emitida por la Corte abarca ambos sistemas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha avalado una serie de enmiendas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que repercuten en la salvaguarda de los derechos de las familias, en particular de aquellas que dependen económicamente de pensionados. A consecuencia de estos cambios, los fondos de las personas sujetas al régimen de la Ley del 73 podrán ser embargados en circunstancias específicas.

Conoce los detalles de la resolución de la Suprema Corte y verifica el impacto que tendrá en los beneficiarios del programa social.

Pensionados del IMSS bajo el régimen de la Ley 73. Fuente: Shutterstock

¿Qué ha resuelto la Suprema Corte sobre las pensiones del IMSS?

En virtud de la resolución dictada en julio de 2025, la SCJN estableció que los recursos de la subcuenta de retiro podrán ser embargados para el beneficio de los menores de edad, en casos donde el titular sea un deudor alimentario.

Esta disposición tiene como objetivo asegurar el derecho de las infancias a recibir alimentos, priorizando ese derecho sobre el patrimonio del trabajador o del jubilado.

¿Quiénes pueden ser embargados en México?

La Primera Sala de la Corte determinó que las cuentas de Afore de pensionados o jubilados podrán ser objeto de embargo únicamente en situaciones de incumplimiento de pensión alimenticia, siempre que el deudor carezca de empleo o de otros bienes que puedan ser embargados. En este marco, el interés superior del menor tiene mayor relevancia que la protección patrimonial del adulto .

El Tribunal especificó que la inembargabilidad de los fondos de retiro -que se refieren a las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez- no está prevista en la Constitución, sino en normativas secundarias como:

El artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

El artículo 83 de la Ley del ISSSTE, relativo a los trabajadores del Estado.

¿Cuál es el monto máximo que pueden embargar de tu cuenta bancaria?

Esta resolución marca un precedente histórico, ya que la Suprema Corte reafirmó que los derechos de la niñez deben prevalecer sobre la protección patrimonial de los adultos , incluso cuando se trate de recursos destinados al retiro.

La SCJN precisó que, dado que un trabajador desempleado ya puede disponer voluntariamente de una parte de sus ahorros, no hay impedimento legal para que esa misma proporción pueda ser utilizada, de manera excepcional, para garantizar el sustento de sus hijos menores.

La resolución establece que solo podrá embargarse hasta el 10% de los recursos de la subcuenta de Afore y únicamente cuando el pensionado o trabajador esté desempleado. Ese porcentaje se destinará al pago de la pensión alimentaria correspondiente.