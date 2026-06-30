Oficial y confirmado | Estos empleados públicos tendrán aumento del 9% y pago retroactivo en julio: lo confirmó Hacienda

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concretaron un acuerdo salarial que impactará de manera directa a cerca de 800,000 empleados públicos. El ajuste contempla un incremento global del 9% en sueldo y prestaciones, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento en el costo de vida.

El acuerdo conjunto determina que el beneficio económico está dirigido al personal de la Rama Operativa de la administración pública federal, es decir, trabajadores administrativos y de servicios generales que laboran en distintas dependencias gubernamentales.

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No obstante, el acuerdo no incluye a los docentes ni a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que estos sectores cuentan con esquemas de negociación y contratos colectivos propios.

El incremento será retroactivo

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que el aumento tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2026. Esto implica que los trabajadores beneficiados recibirán el pago correspondiente a los meses transcurridos del año, lo que representará un ingreso adicional en sus próximas percepciones.

La medida se aplicará en la estructura salarial del Sector Central, aunque con un enfoque que favorece a quienes tienen menores ingresos. De esta manera, se busca garantizar que ningún trabajador perciba un salario base por debajo del mínimo vigente.

Estatus por categoría

Rama Operativa (administrativos y personal de servicios)

Incremento salarial aprobado del 9% .

Aplicación retroactiva al 1 de enero de 2026.

Rama Médica, Paramédica y grupos afines

El ajuste salarial continúa en negociación .

La definición del incremento beneficiaría a alrededor de 600,000 trabajadores.

Maestros y personal del IMSS

No están contemplados en este acuerdo.

Sus condiciones salariales se determinan mediante negociaciones y contratos independientes.

Prestaciones que aumentarán en México

La FSTSE informó que el ajuste no solo impactará el salario, sino también diversos conceptos complementarios, entre ellos:

Vales de despensa de fin de año.

Prestaciones vinculadas al aguinaldo.

Ayudas de servicios.

Compensaciones asociadas a la estructura salarial.

Con ello, se busca que el beneficio económico tenga un efecto más amplio en los ingresos de los trabajadores durante el resto del año.

Las conversaciones continúan para definir el incremento correspondiente a la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, integrada por aproximadamente 600,000 profesionales de instituciones como el ISSSTE, el DIF y la Secretaría de Salud.

Llamado para fortalecer Pensión ISSSTE

Además del acuerdo salarial, la organización sindical reiteró la importancia de reforzar a Pensión ISSSTE como la única Afore pública sin fines de lucro. El objetivo es mejorar su solidez financiera para ofrecer mayores rendimientos y mejores beneficios a los trabajadores que ahorran para su retiro.

La FSTSE señaló que la estabilidad laboral, el fortalecimiento de las prestaciones y la seguridad social continúan siendo ejes prioritarios en las negociaciones con el Gobierno Federal durante 2026.