En un mercado donde la eficiencia suele asociarse con motores híbridos o turbo, Nissan apuesta por un enfoque diferente: mejorar la experiencia de conducción desde la transmisión. Con la nueva generación de Xtronic CVT, la marca busca ofrecer un manejo más suave, eficiente y confortable, sin modificar el tipo de motorización del vehículo.

La propuesta se basa en optimizar la forma en que el automóvil entrega la potencia. En lugar de utilizar cambios de velocidad tradicionales, la transmisión continuamente variable (CVT) ajusta de manera constante la relación entre el motor y las ruedas para mantener el propulsor en su rango óptimo de funcionamiento, adaptándose a las distintas condiciones de manejo.

Qué hace diferente a una transmisión CVT

A diferencia de una caja automática convencional, la CVT elimina las transiciones bruscas entre marchas y ofrece una aceleración más progresiva. En la conducción diaria, especialmente en ciudad, esto se traduce en un manejo más fluido, con menos interrupciones y una sensación de mayor comodidad tanto para el conductor como para los pasajeros.

Lejos de ser una tecnología exclusiva, este sistema también es utilizado por fabricantes como Toyota, Honda y Subaru, lo que refleja su consolidación dentro de la industria automotriz. Su funcionamiento se basa en un conjunto de poleas y una banda metálica que modifican continuamente la relación de transmisión, reduciendo el esfuerzo mecánico, optimizando el consumo de combustible y contribuyendo a disminuir las emisiones.

La nueva Xtronic CVT optimiza el manejo diario (Foto: Nissan, modificada con IA por el Cronista).

La nueva Xtronic CVT mejora la respuesta y el confort

Con esta nueva generación, Nissan incorporó mejoras orientadas a perfeccionar la experiencia de manejo. Una de las principales novedades es la simulación de cambios de marcha, que reduce el conocido “efecto liga” característico de algunas transmisiones CVT y ofrece una sensación más cercana a la de una caja automática convencional.

A esto se suma una respuesta más rápida al acelerador, una disminución del ruido y las vibraciones, y el sistema D-Step Logic Control, que adapta el comportamiento de la transmisión para lograr una conducción más intuitiva. En el modo Sport, además, la transmisión mantiene el motor a un régimen de revoluciones más elevado para ofrecer una aceleración más inmediata y una respuesta más dinámica cuando se requiere un mayor desempeño.

Nissan busca cambiar la conversación sobre la eficiencia

Con esta evolución, Nissan busca trasladar el foco de la discusión desde las especificaciones técnicas hacia la experiencia cotidiana del usuario. La propuesta de la Xtronic CVT apunta a demostrar que mejorar la eficiencia no depende únicamente de incorporar motores híbridos o turbo, sino también de desarrollar tecnologías que hagan el manejo más silencioso, natural y agradable en cada trayecto.

En un contexto donde los conductores valoran cada vez más el confort y la practicidad, la transmisión se convierte en un elemento clave para optimizar la conducción diaria. La apuesta de Nissan refleja esa tendencia y pone el foco en una tecnología diseñada para responder a las necesidades del uso real.