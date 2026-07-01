Las personas derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión para Personas con Discapacidad ya pueden solicitar la Credencial del Servicio Universal de Salud en los Módulos Bienestar. El Gobierno federal informó que el trámite permitirá avanzar hacia un sistema de atención médica más coordinado y accesible.

Para obtener la credencial solo es necesario acudir al módulo correspondiente con identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a seis meses y un teléfono de contacto. En el caso de los menores de 18 años con discapacidad, deberán presentarse acompañados por su madre, padre o tutor.

Las autoridades señalaron que esta credencial está dirigida inicialmente a adultos mayores de 65 años o más y a personas con discapacidad permanente inscritas en los programas sociales federales. Además, recordaron:

“Ya puedes solicitar tu credencial del Servicio Universal de Salud. Si eres derechohabiente de la Pensión Adulto Mayor o Pensión Discapacidad acude al Módulo Bienestar para realizar tu registro” .

¿Qué documentos y requisitos necesitas para tramitar la credencial?

Además de presentar los tres documentos básicos en el módulo, las personas interesadas deberán formar parte de los programas sociales del Gobierno federal y estar registradas ante la Secretaría de Bienestar. También se solicita contar con una CURP actualizada, de acuerdo con la información oficial sobre el programa.

Entre los documentos solicitados se encuentran una identificación oficial vigente —como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o cartilla militar—, un comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto. Los módulos pueden consultarse en el portal oficial gob.mx/bienestar.

Con la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud todas y todos podrán recibir atención médica gratuita en cualquier institución pública federal Archivo

¿Cómo funcionará la Credencial del Servicio Universal de Salud?

El Gobierno federal explicó que la credencial forma parte de una estrategia para integrar y coordinar los servicios públicos de salud, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención médica de los sectores prioritarios y aprovechar mejor la infraestructura disponible en todo el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el programa comenzará con adultos mayores y personas con discapacidad, para ampliarse posteriormente a otros derechohabientes. Asimismo, el Gobierno trabaja en un proceso de registro y credencialización masiva para fortalecer el acceso a los servicios médicos.

Programa Salud Casa por Casa

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Bienestar mantiene el Programa Salud Casa por Casa, mediante el cual servidores de la salud realizan visitas médicas gratuitas a personas adultas mayores y personas con discapacidad que reciben las Pensiones para el Bienestar.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, explicó que “servidoras y servidores de la salud recorren de manera permanente todos los rincones del país para dar seguimiento a la salud de los adultos mayores y personas con discapacidad en sus domicilios”.

Durante las visitas se revisan signos vitales, estado nutricional, enfermedades crónicas y el expediente clínico de cada derechohabiente.



