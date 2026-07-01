Oficial | México prohibirá los viajes hacia y desde Estados Unidos para quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Mantener el pasaporte mexicano vigente es un trámite esencial para todos los ciudadanos y naturalizados mexicanos que deseen viajar hacia y desde Estados Unidos, siendo este uno de los destinos internacionales más populares.

La regla también resulta fundamental para estadounidenses que tengan intención de visitar el país vecino, pues la legislación migratoria mexicana fija como condición de cumplimiento obligatoria la presentación de “un pasaporte válido y vigente sin especificar temporalidad”.

No contar con esta identificación internacional puede ocasionar graves inconvenientes tanto con las aerolíneas como con los procesos migratorios, traduciéndose incluso en una prohibición para realizar el viaje o en demoras significativas.

Información clave para ciudadanos mexicanos: cómo renovar el pasaporte para viajar a Estados Unidos

De acuerdo con lo indicado por el Gobierno de México, quienes tengan que actualizar su pasaporte y sean mayores de edad deberán cumplir con los siguientes requisitos en una oficina de México o una oficina consular

Presentar pasaporte original a renovar

Proporcionar acreditación de la identidad mexicana (Se aconseja llevar acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular; certificado de nacionalidad mexicana; declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento; carta de naturalización; cédula de identidad ciudadana, o certificado de matrícula consular)

Brindar identificación oficial vigente (Como credencial INE)

Si bien México no puede negar la entrada al país a sus ciudadanos, las aerolíneas tienen permitido denegar el abordaje a la aeronave a quienes no presenten este documento en regla.

Mantener al día la vigencia del pasaporte es esencial para realizar viajes internacionales. Fuente: archivo.

Información esencial para ciudadanos estadounidenses: como renovar el pasaporte para viajar a México

En el caso de los estadounidenses, para renovar el pasaporte por correo -una de las opciones disponibles- es necesario

Completar el Formulario DS-82

Presentar el pasaporte a renovar

Brindar la fotografía del pasaporte

Pagar 130 dólares para los adultos que renuevan su libreta

Se envía por correo postal en función de las instrucciones de la página 2 de la solicitud

El pasaporte estadounidense de adulto tiene una validez de 10 años. (foto: archivo).

Es fundamental destacar que, aunque en el caso de Estados Unidos se puede tramitar tanto la tarjeta como la libreta pasaporte, tan sólo la última tendrá validez para viajar internacionalmente en avión.