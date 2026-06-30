Las empleadas domésticas en México tienen derecho a contar con seguridad social desde el primer día de labores. La legislación vigente obliga a los patrones a inscribirlas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), independientemente de si trabajan algunos días a la semana, para varios hogares o residen en el domicilio donde prestan sus servicios.

Oficial | Gobierno obliga a los patrones de las empleadas domésticas a registrarlas en el IMSS: dan Seguro Social y cuenta activa en Infonavit

La afiliación al IMSS para trabajadoras del hogar es obligatoria desde mayo de 2023. Esta medida abarca a quienes desempeñan actividades como:

Limpieza

Cocina

Planchado

Cuidado de menores

Adultos mayores

Cualquier otra tarea relacionada con el funcionamiento de una vivienda particular

Por ello, no registrar al personal doméstico representa un incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley.

¿Cuáles son los beneficios de la afiliación?

Al incorporarse al IMSS, las empleadas domésticas acceden a:

Cobertura médica, hospitalaria y farmacéutica

Protección en caso de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con su actividad

También pueden generar ahorro para el retiro, acceder a pensiones por invalidez o fallecimiento y utilizar servicios de guardería y prestaciones sociales. De igual manera, la afiliación activa automáticamente una cuenta en el Infonavit, lo que permite acumular recursos destinados a una futura vivienda.

¿Cómo afiliarse al IMSS?

Para realizar el trámite, el empleador debe contar con su CURP y correo electrónico, mientras que la persona trabajadora debe proporcionar su Número de Seguridad Social (NSS), CURP, domicilio, salario y los días que labora.

Quienes aún no tengan NSS pueden obtenerlo de manera gratuita a través de los servicios digitales del IMSS.

El proceso de inscripción puede efectuarse por internet en cualquier momento o de forma presencial en las subdelegaciones del instituto. Una vez capturada la información correspondiente, el sistema genera una línea de pago para cubrir las cuotas calculadas con base en el salario y los días trabajados.

Aunque el registro no tiene costo, los aportes se determinan conforme al ingreso real de la persona trabajadora. El IMSS incluso cuenta con herramientas digitales para estimar el monto que corresponde cubrir tanto al empleador como a la trabajadora o trabajador.

En caso de que el patrón se niegue a realizar la inscripción, existen mecanismos de denuncia ante el IMSS a través de líneas telefónicas, plataformas digitales, correo electrónico o de manera presencial en las oficinas correspondientes.