El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece un financiamiento para quienes desean remodelar, ampliar o mejorar su casa sin necesidad de hipotecar el inmueble. A través del programa Mejoravit, los derechohabientes pueden acceder a créditos que van desde 10,000 hasta 169,000 pesos, dependiendo del saldo acumulado en su Subcuenta de Vivienda.

Entre las principales ventajas de este esquema destaca una tasa de interés anual del 16.5%, además de que los pagos se descuentan de la nómina de forma directa. También es posible liquidar el financiamiento antes de tiempo sin generar penalizaciones, mientras que las aportaciones patronales contribuyen a reducir el saldo y acortar el plazo de pago.

Es oficial | Infonavit otorga hasta 169,039 pesos a todos los mexicanos con problemas en su vivienda: la tasa de interés es baja y requiere pocos requisitos ChatGPT

¿Qué beneficios ofrece Mejoravit?

El programa permite utilizar el crédito en más de una ocasión. Para solicitar un nuevo financiamiento, únicamente es necesario esperar un bimestre después de haber liquidado el anterior.

Asimismo, quienes concluyan el pago del Mejoravit pueden acceder posteriormente a otros productos del instituto, como:

Crédito Infonavit

Cofinavit

Apoyo Infonavit

Tu Segundo Infonavit

Muchos derechohabientes se preguntan en qué pueden utilizar estos recursos. El dinero proviene de la Subcuenta de Vivienda, un ahorro generado mediante los aportes que realiza el empleador durante la vida laboral del trabajador.

Este fondo equivale al 5% del salario integrado, genera rendimientos que suelen mantenerse por encima de la inflación y no representa un descuento al sueldo del trabajador.

Los recursos pueden destinarse a:

Adquisición de vivienda Complemento de un crédito hipotecario Mejoras en el hogar

Requisitos para solicitar un crédito Mejoravit

Para acceder a este financiamiento es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener una relación laboral vigente.

Contar con al menos seis meses continuos de cotización.

Estar registrado en una Afore con datos biométricos actualizados.

Autorizar la consulta del historial en el Buró de Crédito.

No tener un crédito Infonavit activo al momento de la solicitud.

Con este programa, los trabajadores pueden realizar renovaciones, reparaciones o adecuaciones en su vivienda utilizando parte de los recursos acumulados a lo largo de su trayectoria laboral.