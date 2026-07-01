El Gobierno puede suspender la venta de alcohol en cada partido de la Selección

Este miércoles se aplicó una ley seca en el Centro Histórico de la Ciudad de México y colonias aledañas, con motivo del partido de la selección mexicana en el Mundial.

La medida podría repetirse para el próximo encuentro de México en la fase de octavos de final, programado para el domingo 5 de julio.

¿Dónde y a qué hora se restringió la venta de alcohol?

La restricción estuvo vigente de las 15:00 horas del 30 de junio a las 07:00 horas del 1 de julio. Durante ese periodo se suspendió la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados.

La medida aplicó en el perímetro “A” del Centro Histórico y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron las autoridades encargadas de implementarla.

Ciudad de México comenzó a aplicar Ley Seca a partir del partido de México contra Chequia. Gobierno CDMX

Un antecedente y las sanciones que aplican

Esta no fue la primera vez que se aplicó la medida durante el Mundial. La ley seca se implementó por primera vez el pasado 24 de junio, durante el partido de México contra Chequia por la fase de grupos.

Ese antecedente surgió después de que, tras la victoria de México sobre Corea del Sur, cerca de 400 mil personas salieron a festejar a las calles, lo que dejó 40 toneladas de basura recolectadas por las autoridades.

La restricción abarca:

vinaterías

tiendas de abarrotes

supermercados con licencia

autoservicios

tiendas departamentales

cualquier comercio fijo o ambulante.

La norma rige sin excepciones por tipo de envase o modalidad de consumo. Las sanciones para establecimientos van de 351 a 2,500 UMA, entre 41,175 y 293,275 pesos, además de la posible clausura temporal del local.

Restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios con autorización vigente sí pueden servir alcohol al copeo, siempre acompañado de alimentos y solo dentro del establecimiento, sin venta para llevar ni consumo en la vía pública.

Quien beba en la calle durante la ley seca se expone a una multa de 21 a 30 UMA, entre 2,463 y 3,519 pesos, arresto administrativo de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.