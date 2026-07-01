Claudia Sheinbaum someterá a debate público el uso celulares en la escuela: crece el temor por la dependencia a las redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, una vez concluido el Mundial de Futbol el próximo 19 de julio, el Gobierno federal promoverá una discusión pública sobre el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales y los teléfonos celulares en escuelas.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria en conferencia de prensa, el objetivo será revisar cómo regular estas tecnologías sin que eso signifique censura.

Sheinbaum señaló que existen usos positivos, pero también riesgos y abusos que deben discutirse desde la política pública.

¿Qué plantea el Gobierno sobre la inteligencia artificial?

Sheinbaum explicó que la inteligencia artificial tiene usos benéficos, pero también puede generar abusos si no existe un marco claro sobre su funcionamiento.

“Que se abra la discusión, incluso si el Congreso quiere participar. Que los medios hablen sobre ello. Otro punto es el control de las plataformas: ¿quién las controla?, ¿cuántas personas son dueñas de las redes sociales? y ¿cómo se concentra ese poder?”, planteó.

Dijo que el Gobierno ya busca contactar a especialistas para iniciar el análisis y revisar qué han hecho otros países.

La idea, aclaró, no es prohibir la tecnología, sino discutir cómo debe usarse, qué límites puede tener y qué responsabilidades deben asumir quienes la desarrollan o la utilizan.

La mandataria insistió en que la discusión no debe entenderse como censura, sino como una revisión de beneficios, riesgos y posibles abusos en plataformas digitales, buscando mecanismos que protejan derechos, salud mental y acceso a información sin limitar la libertad de expresión.

Claudia Sheinbaum someterá a debate público el uso celulares en la escuela: crece el temor por la dependencia a las redes sociales. InaPlavans

¿Qué se revisará sobre redes sociales y celulares en escuelas?

Sheinbaum también planteó analizar quién controla las plataformas de redes sociales y cómo funcionan sus contenidos. Mencionó la existencia de contenidos relacionados con abusos sexuales en estas plataformas y afirmó: “Eso no puede ser”.

“Haremos una regulación para poner, por ejemplo, limitantes en las escuelas para el uso de los teléfonos celulares a nivel nacional”, explicó.

Para la presidenta, el debate debe incluir:

la responsabilidad de las plataformas

la circulación de contenidos dañinos

los mecanismos para proteger a usuarios, especialmente a menores de edad.

Sobre celulares, dijo que se debe revisar el acceso de niñas, niños y adolescentes a estos dispositivos durante la jornada escolar, así como los efectos de la exposición constante a pantallas, señalando su preocupación por la adicción tecnológica en la infancia y adolescencia. El tema podría derivar en reglas nacionales sobre el uso de celulares en los planteles, aunque todavía no hay una propuesta final.

La mandataria indicó que se revisarán las experiencias de otros países, que han discutido restricciones en escuelas, límites de edad para redes sociales, mayor transparencia sobre algoritmos y obligaciones para retirar contenidos ilegales, antes de definir una ruta propia para México.

Por ahora, no se ha informado una propuesta específica de ley ni un calendario detallado de foros; el planteamiento es iniciar un proceso de análisis con especialistas, autoridades, familias y sectores vinculados con educación, tecnología y derechos digitales.