Una empresa más de Ricardo Salinas Pliego entró a un proceso mercantil. Se trata de la empresa de servicios petroleros Typhoon Offshore, que entró en crisis, debido a los problemas que ha tenido Pemex para pagar a sus proveedores. La declaratoria otorgada por un juez federal significa que la empresa no puede cumplir con sus compromisos financieros y requiere del apoyo legal para reorganizar su deuda sin que deje de operar. El concurso mercantil ordena la negociación con acreedores, detiene litigios individuales y busca preservar el valor del negocio mientras se redefine su viabilidad financiera. Pemex tiene una deuda con Typhoon por un monto estimado de u$s 960 millones que se acumularon por más de un año de servicios, que incluyen mantenimiento de pozos y soporte en plataformas marinas, respaldado por embarcaciones especializadas, mismos que fueron suspendidos el año pasado. La suspensión de estos trabajos afecta el balance de la empresa e impacta la continuidad operativa de campos petroleros. La empresa de Ricardo Salinas Pliego pidió el concurso mercantil a finales del año pasado, pero la solicitud fue rechazada en la primera instancia judicial, lo que dejó a la firma expuesta ante presiones con acreedores y contra acciones legales, mientras trataba de mantener sus operaciones. El concurso fue admitido apenas a mediados de este mes, y otorga la protección legal para encauzar el proceso hacia una reestructuración ordenada. Typhoon tiene relación con al menos una docena de empresas relacionadas con el sector de proveeduría, que incluyen desde servicios logísticos y mantenimiento hasta temas como personal especializado y suministro técnico, lo que afecta principalmente a los proveedores de menor tamaño, debido a que no tienen la misma capacidad financiera. Mientras empresas como Typhoon no han recibido pagos de proveeduría, pese a que el gobierno federal dio una línea de crédito a Pemex por MXN $250,000 millones, otros empresarios, como Carlos Slim, ya recibieron la mayor parte del pago de su deuda. A mediados de febrero, Grupo Carso informó que Pemex pagó la mayoría del adeudo de u$s 700 millones, con un descuento de 7%, con corte al último trimestre del año pasado.