TV Azteca, la televisora controlada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, solicitará de manera voluntaria su entrada a concurso mercantil en México, como parte de una reestructura financiera para ordenar sus pasivos y preservar la operación. La decisión fue informada a través de un comunicado de Grupo Salinas, en el que se detalla que la solicitud será presentada en los próximos días tras la aprobación en una Asamblea General Extraordinaria. Según el documento, la compañía enfrenta un entorno adverso marcado por la transformación estructural del sector ,como la migración del gasto publicitario hacia plataformas digitales, el impacto del Covid-19 y el desembolso de más de MXN $3,800 millones por licencias en 2018. A ese escenario se sumó el reciente pago de MXN $23,261 millones al fisco, derivado de provisiones relacionadas con créditos fiscales de Salinas Pliego, reflejados en el reporte financiero de Grupo Elektra al cierre del cuarto trimestre de 2025. El concurso mercantil —figura legal que permite reestructurar deudas bajo supervisión judicial— busca reorganizar de manera estructurada y equitativa los pasivos de la televisora conforme a su capacidad de pago, sin detener operaciones. Rafael Rodríguez, director general de TV Azteca, aseguró que la solicitud voluntaria es una muestra de “decisión responsable”, al tratarse de una herramienta que permite preservar el valor de la compañía y garantizar la continuidad del negocio mientras negocia con acreedores. No es el primer episodio legal que enfrenta la segunda televisora más grande del país. En 2023, un grupo de tenedores de bonos inició un proceso en Estados Unidos para declararla en quiebra bajo el Capítulo 11 ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York, tras el incumplimiento en el pago de cupones desde 2021. Los acreedores, que concentran u$s 400 millones en deuda, exigieron un pago inmediato de 105 millones en efectivo, mientras que la empresa propuso cubrir 40 millones. Meses después, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de las acciones de TV Azteca debido a la falta de entrega de información financiera correspondiente al primer trimestre de ese año. Desde entonces, la emisora es considerada en el mercado como una empresa “zombie”, ante la falta de reportes y su deteriorada situación financiera. Con esta solicitud de concurso mercantil, la firma busca ganar tiempo para ordenar su estructura de deuda y evitar la suspensión de las operaciones de la empresa. Este proceso representa una nueva polémica para el empresario Ricardo Salinas Pliego, considerado el quinto hombre más rico en México y el 461 a nivel mundial, con una fortuna que asciende a los u$s 8,025 millones, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.