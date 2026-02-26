Resulta que Ricardo Salinas Pliego “se curó en salud”. Elektra informó que pagó desde el año pasado sus créditos fiscales con el Gobierno de México, lo que disparó su pérdida 70% anual solo en ese periodo. De acuerdo con el reporte financiero de Elektra, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en el cuarto trimestre del año pasado, la empresa destinó MXN $23,261 millones, como resultado de provisión de impuesto sobre la renta relacionado con créditos fiscales de la compañía. La empresa de Ricardo Salinas Pliego señaló que “con dicha provisión, la compañía cubre en su totalidad los créditos fiscales exigidos por la autoridad y pone fin a todos los litigios fiscales de Grupo Elektra con el gobierno de México”. El pleito fiscal entre la Cuarta Transformación y el magnate mexicano vio su fin apenas en enero pasado, cuando el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, mencionó que la empresa tendría que pagar más de MXN $50,000 millones, pero se le hizo un descuento, que dejó la deuda total en MXN $32,000 millones. Al día siguiente, la Secretaría de Hacienda informó que las empresas de Ricardo Salinas Pliego tendrían hasta 18 meses para pagar la deuda total. Sin embargo, de acuerdo con el reporte de Elektra, del total de la deuda fiscal MXN $23,261 millones fueron pagados antes del anuncio del 29 de enero del Servicio de Administración Tributaria. Con este pago, dijo Elektra, quedó zanjado el pleito fiscal entre el Gobierno de México y las empresas de Grupo Salinas, que duraron más de 20 años. “La empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en Estados Unidos, ha concluido la totalidad de sus litigios fiscales y no debe nada al gobierno de México bajo ningún concepto”, señala el documento enviado al público inversionista. Como consecuencia de la provisión de impuestos para liquidar los créditos fiscales, en el cuarto trimestre del año pasado, Elektra reportó una pérdida de MXN $19,859, lo que significó un incremento de 70% en relación con la pérdida del mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, la empresa incrementó el descalabro en MXN $8,203 millones en relación con los últimos tres meses de 2024.