Un juez en Estados Unidos autorizó a The Bank of New York Mellon —en su calidad de fiduciario de los acreedores de TV Azteca— a presentar una moción de juicio sumario contra la televisora de Ricardo Salinas Pliego. De forma paralela, la jueza Barbara Moses aprobó la suspensión provisional del proceso de descubrimiento de pruebas, en espera de la resolución de dicha moción. De acuerdo con la orden judicial, el fiduciario podrá solicitar sentencia sumaria —un mecanismo que permite resolver el caso sin juicio completo cuando no existen hechos materiales en disputa— sobre algunas o todas las cuestiones planteadas previamente. La decisión final será tomada por el juez Paul G. Gardephe. “Se conceden las solicitudes del fiduciario para presentar una moción de sentencia sumaria”, señala el documento emitido por la jueza Moses. The Bank of New York Mellon, en conjunto con los fondos de inversión Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, mantiene un litigio contra TV Azteca por aproximadamente 400 millones de dólares en bonos senior. La televisora, controlada por Ricardo Salinas Pliego, dejó de cumplir con estos pagos desde febrero de 2021. Los acreedores deberán presentar sus argumentos a más tardar el 17 de abril. Por su parte, los demandados tendrán hasta el 18 de mayo para entregar sus escritos de oposición o cualquier moción cruzada, mientras que las respuestas finales deberán presentarse antes del 1 de junio de 2026. La resolución ocurre un día después de que TV Azteca anunció la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Valores, concretando su salida de la Bolsa Mexicana de Valores tras más de tres décadas como emisora pública. Como parte de este proceso, la compañía constituyó el fideicomiso F/1597, mediante el cual transfirió recursos para recomprar acciones en circulación en manos de inversionistas. La televisora enfrenta un proceso de concurso mercantil como parte de una reestructura corporativa, operativa y financiera destinada a mantener la continuidad de sus operaciones. De acuerdo con la empresa, sus dificultades financieras fueron resultado de una caída en los ingresos por publicidad, así como a los elevados costos asociados a la transmisión del Mundial de Qatar 2022.