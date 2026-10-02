Uno de los cuatro linajes de los pingüinos papúa es una especie recién descrita que habita en las islas Kerguelen.

Un equipo internacional de investigadores identificó una nueva especie de pingüino en las remotas islas Kerguelen, en el sur del océano Índico. El animal fue denominado Pygoscelis kerguelensis y forma parte de una revisión taxonómica de los llamados pingüinos papúa o gentoo.

El estudio, publicado el 23 de abril de 2026 en la revista Communications Biology, analizó genomas completos de 64 ejemplares procedentes de 10 colonias reproductivas y combinó la información genética con datos morfológicos, ecológicos y de comportamiento.

El análisis de ADN reveló cuatro especies

Los investigadores concluyeron que el grupo de pingüinos papúa históricamente tratado como una única especie comprende cuatro linajes evolutivos diferenciados:

Pygoscelis papua : linaje del norte, asociado principalmente con las islas Malvinas/Falkland y Martillo.

Pygoscelis ellsworthi : linaje del sur, presente en la Antártida y la península Antártica.

Pygoscelis taeniata : linaje oriental, presente en islas como Crozet y Marion.

Pygoscelis kerguelensis: nuevo linaje del sureste, identificado en las islas Kerguelen.

La nueva especie es considerada críptica, porque presenta un aspecto externo muy similar al de otros pingüinos papúa. Sin embargo, los investigadores encontraron diferencias genéticas claras, además de algunas variaciones en características físicas y vocalizaciones.

Una separación que comenzó hace cientos de miles de años

Según el estudio, los cuatro linajes comenzaron a diferenciarse durante los últimos 300,000 a 500,000 años. El aislamiento geográfico de las colonias y la Frente Polar Antártica, una zona caracterizada por cambios de temperatura y salinidad, contribuyeron a limitar el intercambio entre las poblaciones.

Después de más de un siglo, investigadores vuelven a reconocer nueva especie de pingüino. Freepik

El hallazgo también tiene implicaciones para la conservación. Las proyecciones realizadas por los investigadores indican pérdidas importantes de hábitat para tres de los cuatro linajes bajo escenarios futuros de cambio climático, mientras que el linaje austral podría ampliar su distribución.

UC Berkeley señaló que Pygoscelis kerguelensis es la primera especie de pingüino nombrada en más de 100 años. El descubrimiento muestra cómo los análisis genómicos pueden revelar especies que habían permanecido ocultas dentro de grupos taxonómicos considerados durante décadas como una sola especie.