En los Criterios Generales de Política Económica 2027, la Secretaría de Hacienda estimó que la economía mexicana crecerá 2%.

México registrará un crecimiento económico de entre 1.4 y 1.5% este año de acuerdo con el consenso de analistas económicos y autoridades federales, después de que al arranque del año la expectativa era de aproximadamente 1%.

El incremento, de acuerdo con UBS, proviene de una aceleración del Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre del año, cuando la economía registró un alza anual de 1.9%.

Sin embargo, el impulso del segundo trimestre no marca el inicio de una aceleración sostenible de la economía nacional.

El banco de inversión advierte que es probable que las cifras principales sobreestimen el impulso real, ya que reflejan la volatilidad del sector agrícola y un estímulo temporal en los servicios derivado de actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

“Esperamos que el crecimiento se modere en la segunda mitad de 2026, en un contexto de confianza empresarial contenida e incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC”, considera la institución financiera.

Retos a futuro

En los Criterios Generales de Política Económica 2027, la Secretaría de Hacienda estimó que la economía mexicana crecerá 2% el año entrante, una tercera parte más que este año, mientras que el consenso del sector privado espera un alza de 1.8%.

No obstante, para UBS la economía mexicana enfrentará un crisol de retos en el corto plazo que pueden frenar su crecimiento.

El principal reto es un lento crecimiento del gasto productivo. La inversión fija todavía no se ha recuperado de manera sostenible y se sitúa en el 21.8% del PIB, por debajo del máximo del 24.5% alcanzado en 2024.

“Por tanto, el repunte actual se asemeja más a una estabilización que al inicio de un ciclo de crecimiento más sólido”, dice UBS.

Para consolidar el crecimiento económico, México requiere una mayor inversión, especialmente en infraestructura y capacidad manufacturera, acompañada de ganancias en productividad.

Un segundo factor es que, si bien las exportaciones de hardware para la IA se han disparado y sostenido la manufactura nacional, el riesgo para este sector es la alta dependencia de productos importados principalmente de Asia.

“Dicha dependencia está cobrando cada vez más relevancia de cara a la revisión del T-MEC. Washington busca establecer normas de origen más estrictas y reducir la dependencia de insumos no norteamericanos en sectores estratégicos”, adelanta.

En este sentido, informes alrededor de la revisión del acuerdo sugieren que los negociadores estadounidenses consideran incrementar el contenido regional para chips de IA, servidores y equipos relacionados, que podrían ser similares a los aplicados al sector automotriz.

“Unos requisitos más estrictos podrían incentivar el traslado de una mayor parte de la cadena de valor a territorio norteamericano, aumentando así el valor añadido nacional de México. Sin embargo, también podrían aumentar los costos y obligar a los fabricantes a reconfigurar las cadenas de suministro basadas en insumos asiáticos”, contrasta.

¿Y el T-MEC?

La revisión del acuerdo se ha complicado, debido a una ruptura parcial entre Estados Unidos y Canadá.

Desde el 1 de julio, el acuerdo está en revisión, un proceso que podría prolongarse hasta 2036.

Desde entonces, Estados Unidos y México han mantenido conversaciones bilaterales para reducir aranceles y resolver barreras comerciales; ambas partes han señalado que podría alcanzarse un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para noviembre.

UBS señala que el acuerdo temporal podría reducir los aranceles, pero no sustituye la revisión a fondo del T-MEC.

Entre los principales atolladeros, UBS advierte las reglas de origen, la política comercial respecto a China y la seguridad de la cadena de suministro.

“Para México, el beneficio económico dependerá no solo de mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense, sino de las condiciones vinculadas a dicho acceso”, estima.

Una vez que haya certeza sobre esos puntos, el gasto de capital en México podría acelerarse. Por el contrario, una incertidumbre prolongada seguiría lastrando las decisiones de inversión.