Orbia, propiedad de Antonio del Valle Ruiz, repuntó casi 7% en las primeras operaciones del lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que trascendiera que estaría cerca de vender 80% de su participación en Netafim. De acuerdo con el diario israelí Calcalist, el potencial comprador sería el millonario chino Haoyu Wang, socio mayoritario de Dayu Irrigation, competidor de Netafim. El medio señaló que Wang habría buscado respaldo del fondo Hopu para concretar la adquisición con una valuación cercana a u$s1,400 millones. Netafim es una empresa que desarrolla sistemas de riego por goteo y soluciones de agricultura de precisión para optimizar el uso del agua, y pertenece mayoritariamente a la mexicana Orbia (antes Mexichem), con participación minoritaria del kibutz israelí Hatzerim. En la apertura del 9 de febrero, las acciones de Orbia escalaron hasta 22.15 pesos por unidad, lo que implicó un avance de 6.79% (Ciudad de México 9:10 horas), según datos de la BMV. Desde octubre de 2025, Orbia contrató a Evercore para gestionar la venta de Netafim. En ese proceso, uno de los interesados fue el fondo israelí Fortissimo, en una operación que se estimaba entre 1,300 y 1,500 millones de dólares. Sin embargo, la negociación con el grupo israelí se habría enfriado luego de que solicitara un ajuste en el precio tras la revisión financiera. Según Calcalist, la deuda de Netafim asciende a unos 400 millones de dólares, cifra 15% superior a la estimada inicialmente por Fortissimo. Fuentes citadas por el diario indicaron que Wang buscaría financiar la operación con capital propio y posteriormente fusionar Netafim con Dayu. El mercado reaccionó con fuerza ante la posibilidad de una desinversión que permitiría a Orbia fortalecer su balance. En octubre, cuando se conoció el proceso de venta, los títulos llegaron a repuntar más de 20% en una sola jornada. Orbia mantiene una participación controladora del 80% sobre Netafim. Al cierre del tercer trimestre de 2025, la empresa israelí representó cerca del 13% de los ingresos totales de la mexicana. Analistas de GBM consideran que la operación sería positiva para la compañía. “La posible desinversión monetizaría un activo a un múltiplo atractivo y podría acelerar de manera significativa el desapalancamiento; la deuda neta podría reducirse en alrededor de 23%”, escribieron en una nota a clientes. De concretarse la venta, Orbia podría cotizar a un múltiplo EV/EBITDA cercano a 5.7 veces. En un escenario más amplio de monetización de activos y recuperación operativa, los múltiplos podrían comprimirse hacia 3.7 veces, agregaron. Desde el 15 de octubre, las acciones acumulan un rendimiento de 36.5%, según datos de la BMV. Aun así, el consenso de analistas estima un potencial adicional de 24% en los próximos 12 meses, de acuerdo con datos de Bloomberg. Hasta ahora, Orbia no ha confirmado la operación. En conferencia con analistas, el director general, Sameer Bharadwaj, reiteró que la compañía mantiene una estrategia de optimización de portafolio, que incluye la venta de activos no esenciales. “Trabajamos continuamente para evaluar oportunidades para optimizar la cartera de la compañía. No comentamos rumores ni especulaciones del mercado”, afirmó. No obstante, subrayó que la empresa continúa evaluando alternativas para reducir el apalancamiento y generar “valor significativo” para los accionistas.