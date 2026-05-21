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El gobierno de Estados Unidos puso en marcha nuevas medidas para reforzar los controles migratorios y financieros dentro del sistema bancario. La decisión fue impulsada mediante una orden ejecutiva firmada por Donald Trump y alcanza a bancos supervisados por agencias federales.
La medida permitirá revisiones más estrictas sobre clientes con documentación migratoria desactualizada o inconsistencias en registros financieros. En algunos casos, las entidades podrían restringir operaciones o cerrar cuentas bancarias.
Nueva ley: ahora los bancos revisarán estatus migratorios
La orden obliga a reforzar las políticas de verificación de identidad y control de clientes. Los bancos deberán revisar con más detalle la documentación presentada por determinados usuarios.
Las autoridades apuntan principalmente a detectar inconsistencias vinculadas con números ITIN, permisos migratorios vencidos o diferencias entre registros federales.
Qué puede pasar con las cuentas bancarias
El gobierno aclaró que no habrá congelamientos automáticos de cuentas por cuestiones migratorias. Sin embargo, los bancos sí podrán aplicar controles adicionales y solicitar nueva documentación.
Entre las situaciones que podrían generar restricciones aparecen:
- Documentación migratoria vencida.
- Problemas para validar identidad.
- Inconsistencias en registros tributarios.
- Sospechas de fraude financiero.
Qué bancos estarán alcanzados por la medida
La disposición afecta a entidades financieras reguladas por organismos federales de Estados Unidos. Los bancos deberán cumplir nuevas exigencias de control y monitoreo sobre algunos clientes.
Especialistas recordaron que millones de inmigrantes utilizan cuentas bancarias legalmente mediante pasaportes extranjeros o números ITIN. Aun así, recomendaron mantener actualizada toda la documentación para evitar bloqueos temporales o cierres de cuentas.