El gobierno de Estados Unidos puso en marcha nuevas medidas para reforzar los controles migratorios y financieros dentro del sistema bancario. La decisión fue impulsada mediante una orden ejecutiva firmada por Donald Trump y alcanza a bancos supervisados por agencias federales.

La medida permitirá revisiones más estrictas sobre clientes con documentación migratoria desactualizada o inconsistencias en registros financieros. En algunos casos, las entidades podrían restringir operaciones o cerrar cuentas bancarias.

Nueva ley: ahora los bancos revisarán estatus migratorios

La orden obliga a reforzar las políticas de verificación de identidad y control de clientes. Los bancos deberán revisar con más detalle la documentación presentada por determinados usuarios.

Bank of America y otros bancos estadounidenses deberán revisar el estatus migratorio de sus clientes por orden de Trump.

Las autoridades apuntan principalmente a detectar inconsistencias vinculadas con números ITIN, permisos migratorios vencidos o diferencias entre registros federales.

Qué puede pasar con las cuentas bancarias

El gobierno aclaró que no habrá congelamientos automáticos de cuentas por cuestiones migratorias . Sin embargo, los bancos sí podrán aplicar controles adicionales y solicitar nueva documentación .

Entre las situaciones que podrían generar restricciones aparecen:

Documentación migratoria vencida.

Problemas para validar identidad.

Inconsistencias en registros tributarios.

Sospechas de fraude financiero.

Qué bancos estarán alcanzados por la medida

La disposición afecta a entidades financieras reguladas por organismos federales de Estados Unidos. Los bancos deberán cumplir nuevas exigencias de control y monitoreo sobre algunos clientes.

Especialistas recordaron que millones de inmigrantes utilizan cuentas bancarias legalmente mediante pasaportes extranjeros o números ITIN. Aun así, recomendaron mantener actualizada toda la documentación para evitar bloqueos temporales o cierres de cuentas.