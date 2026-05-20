Reporte del clima del SMN en México

México registrará este miércoles 20 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, temperaturas extremas y fuertes rachas de viento, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las autoridades advirtieron que el mal clima se extenderá durante los siguientes días, con posible caída de granizo.

El SMN informó que el panorama climático incluirá tormentas eléctricas, caída de granizo y posibles torbellinos o tornados en entidades del norte de México.

Mientras algunas regiones enfrentarán precipitaciones capaces de provocar inundaciones y desplazamiento de tierra, otras seguirán bajo los efectos de la ola de calor, con temperaturas que superarán los 40 grados.

Pronóstico del clima del SMN en México

El organismo informó que la interacción de una línea seca en el norte, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica favorecerá lluvias de fuerte intensidad en varias entidades.

Reporte del SMN por mal clima en México Shutterstock

Los estados donde se prevén las precipitaciones más intensas son:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

En cada una de estas zonas podrían registrarse acumulados de entre 50 y 75 milímetros, acompañados de:

Actividad eléctrica

Posible caída de granizo

Aumento en niveles de ríos y arroyos

Riesgo de deslaves

Encharcamientos e inundaciones urbanas

Estados mexicanos donde se reportarán fuertes lluvias

Se esperan lluvias fuertes en:

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Guanajuato

Guerrero

Chiapas

Las autoridades señalaron que las tormentas se desarrollarían principalmente durante la tarde y noche.

Alerta del SMN por vientos intensos y posible tornado

Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre fuertes ráfagas de viento en estados del norte y noreste del país.

Las regiones con mayor riesgo serán:

Norte de Coahuila

Norte de Nuevo León

Norte y noroeste de Tamaulipas

En estas zonas podrían registrarse:

Torbellinos

Tornados

Tolvaneras

Caída de árboles

Daños en anuncios espectaculares

También se pronostican rachas de hasta 70 km/h en Sonora y Chihuahua.