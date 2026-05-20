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México registrará este miércoles 20 de mayo una jornada marcada por lluvias intensas, temperaturas extremas y fuertes rachas de viento, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las autoridades advirtieron que el mal clima se extenderá durante los siguientes días, con posible caída de granizo.
El SMN informó que el panorama climático incluirá tormentas eléctricas, caída de granizo y posibles torbellinos o tornados en entidades del norte de México.
Mientras algunas regiones enfrentarán precipitaciones capaces de provocar inundaciones y desplazamiento de tierra, otras seguirán bajo los efectos de la ola de calor, con temperaturas que superarán los 40 grados.
Pronóstico del clima del SMN en México
El organismo informó que la interacción de una línea seca en el norte, canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica favorecerá lluvias de fuerte intensidad en varias entidades.
Los estados donde se prevén las precipitaciones más intensas son:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
En cada una de estas zonas podrían registrarse acumulados de entre 50 y 75 milímetros, acompañados de:
- Actividad eléctrica
- Posible caída de granizo
- Aumento en niveles de ríos y arroyos
- Riesgo de deslaves
- Encharcamientos e inundaciones urbanas
Estados mexicanos donde se reportarán fuertes lluvias
Se esperan lluvias fuertes en:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Puebla
- Tlaxcala
- Guanajuato
- Guerrero
- Chiapas
Las autoridades señalaron que las tormentas se desarrollarían principalmente durante la tarde y noche.
Para regiones de #Coahuila, #NuevoLeón y #Tamaulipas se pronostican #Lluvias intensas con #DescargasEléctricas y posible caída de #Granizo, durante las próximas horas. Consulta el #Pronóstico actualizado de precipitaciones ⬇️ pic.twitter.com/EBzI0t12OZ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 20, 2026
Alerta del SMN por vientos intensos y posible tornado
Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre fuertes ráfagas de viento en estados del norte y noreste del país.
Las regiones con mayor riesgo serán:
- Norte de Coahuila
- Norte de Nuevo León
- Norte y noroeste de Tamaulipas
En estas zonas podrían registrarse:
- Torbellinos
- Tornados
- Tolvaneras
- Caída de árboles
- Daños en anuncios espectaculares
También se pronostican rachas de hasta 70 km/h en Sonora y Chihuahua.