Oficial | El Gobierno depositará más de 9,000 pesos todos los meses a las personas que se inscriban a este programa.

Confirmado| Defensa Nacional asumirá el control del transporte público y el Tren Maya funcionará con mejor servicio

El Gobierno de México mantiene activo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos a quienes participan en procesos de capacitación laboral dentro de centros de trabajo registrados.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), está dirigida a jóvenes que buscan adquirir experiencia laboral y desarrollar habilidades que faciliten su incorporación al mercado de trabajo formal.

El programa está destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años que residen en México y que, al momento de realizar el registro, no estudian ni trabajan.

Quienes cumplen con estas condiciones pueden postularse para realizar una capacitación presencial en empresas, negocios, talleres, organizaciones o instituciones públicas que forman parte de la plataforma oficial. Durante ese periodo, reciben el apoyo económico mensual siempre que continúen activos y cumplan con las actividades asignadas.

Qué incluye el programa además del depósito mensual

Además de la beca mensual de 9,582.47 pesos, los beneficiarios cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante toda la capacitación.

La cobertura contempla enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo, lo que brinda protección adicional mientras el participante desarrolla sus actividades en el centro de trabajo asignado.

Una vez concluido el proceso, que puede extenderse hasta 12 meses, los participantes reciben una constancia de capacitación que acredita la experiencia y las habilidades adquiridas durante su estancia en el programa.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

Cuáles son los requisitos para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años.

No estudiar ni trabajar al momento del registro.

Contar con CURP .

Presentar una identificación oficial vigente .

Entregar un comprobante de domicilio reciente .

Presentar una fotografía conforme a los lineamientos del programa .

Aceptar la carta compromiso correspondiente.

En el caso de las personas extranjeras, también es necesario presentar un documento vigente que acredite su estancia legal en México.

Cómo realizar el registro para recibir el apoyo

El registro es gratuito y puede realizarse a través de la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los aspirantes pueden consultar las vacantes disponibles y elegir un centro de trabajo acorde con sus intereses.

También existen oficinas móviles que recorren distintas regiones del país para facilitar el acceso al programa, especialmente en comunidades con mayores necesidades de atención.

Quiénes tienen prioridad dentro del programa

La STPS ha señalado que el programa otorga prioridad a jóvenes que viven en municipios y localidades de alta y muy alta marginación, así como en comunidades indígenas y zonas con mayores índices de violencia.

Debido a que los espacios disponibles dependen de la oferta de centros de trabajo registrados, las autoridades recomiendan completar el proceso de inscripción y revisar las vacantes disponibles tan pronto como sea posible.