El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó la asignación de 30,000 depósitos correspondientes al Sorteo de Préstamos Personales que realiza la entidad de manera periódica.

El organismo gubernamental que se encuentra encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que se asignaron 30 mil 940 créditos en el Programa Anual de Préstamos Personales 2025, para todos aquellos que cumplieron los requisitos.

¿Cómo se distribuyeron los préstamos del ISSSTE?

En función de la información que difundió el ISSSTE a través de sus canales oficiales de comunicación, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales asignó un total de 30,940 préstamos.

La distribución que realizó a los ciudadanos que reunieron los requisitos y se inscribieron conforme las indicaciones, se organizó de la siguiente manera:

12,650 préstamos ordinarios.

12,112 préstamos especiales.

1,492 exclusivos para pensionados.

4,686 préstamos conmemorativos.

El próximo sorteo se realizará el jueves 13 de noviembre. El ISSSTE recuerda que no cuenta con intermediarios y todos los trámites son gratuitos. En caso de contar con dudas al respecto, se aconseja contactarse al teléfono: 55 4000 1000, opción 5, submenú 1, opción 7.

¿Qué se necesita para participar de los sorteos?

Aquellos ciudadanos que quieran participar del sorteo de préstamos personales que realiza el ISSSTE, deberán atender a una serie de condiciones necesarias y pasos a seguir.

En primer lugar, quienes busquen iniciar la gestión en línea, un trámite totalmente gratuito y sin intermediarios, tendrán la obligación de contar con ciertos documentos, tales como:

Último comprobante de percepciones y deducciones. Original y copia

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 60 días naturales. Original y copia.

Identificación oficial vigente (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cédula profesional con fotografía). Original y copia.

Estado de cuenta bancario (En caso de pago mediante transferencia electrónica). - Copia

En el caso de pensionados por Cuenta Individual, deberán presentar constancia de percepciones y deducciones emitida por la Aseguradora que administre la pensión y, validada por el área de Pensiones.

El proceso de solicitud vía web requiere ingresar al sitio oficial del instituto, a través del siguiente enlace https://siaepp.issste.gob.mx/, registrarse y resultar beneficiado en el Sorteo Electrónico.