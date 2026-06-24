La decisión del gobierno mexicano implicó la extinción de FONATUR Tren Maya, organismo que encabezó originalmente el desarrollo del proyecto y fue formalizada mediante un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El objetivo central del cambio es fortalecer la operación y gestión de una de las obras de infraestructura más emblemáticas del país.

Recientemente, el Gobierno oficializó un traspaso significativo en la administración del Tren Maya, al ceder su control a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las autoridades prevén que este cambio mejore el servicio del transporte público, particularmente en lo que respecta a su infraestructura y gestión.

Conoce los detalles de este cambio y prepárate para disfrutar de un mejor servicio de transporte. Se espera que esta represente una reconfiguración administrativa histórica para la nación.

¿Cuál es el estado actual del Tren Maya en México?

La consolidación fue factible gracias a una serie de disposiciones legales emitidas entre 2023 y 2024. En septiembre de 2023 se establecieron los lineamientos necesarios para que FONATUR y su filial llevaran a cabo la transferencia del proyecto a la nueva operadora.

Defensa Nacional asumirá el control del transporte público y el Tren Maya funcionará con mejor servicio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El proceso de transferencia tuvo un momento decisivo el 29 de agosto de este año, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la desincorporación de FONATUR Tren Maya.

Esta entidad, creada en 2018 mediante un cambio de denominación y adscrita a la Secretaría de Turismo, cesó sus operaciones para dar paso a una estructura unificada.

Posteriormente, un decreto presidencial del 1 de marzo de 2024 fijó como fecha límite el 12 de septiembre de ese mismo año para la conclusión de la entrega, estableciendo así el camino para la liquidación de la empresa anterior.

A partir de entonces, Tren Maya, S.A. de C.V. se consolidó como la única empresa encargada del sistema ferroviario, bajo la supervisión directa de la Sedena, lo cual sugiere una administración más centralizada y eficiente.

¿Qué cambios tendrá el Tren Maya en 2026?

Con la reciente transición en la administración, este tren ampliará su servicio. Además de la construcción y operación de la infraestructura ferroviaria, asumirá la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros, así como la gestión de actividades comerciales y servicios complementarios asociados al sistema.

Asimismo, se prevé que la implementación de estos nuevos servicios potencie el desarrollo de la región y proporcione oportunidades de crecimiento económico, mejorando así las condiciones para los usuarios y empresas locales.

Este alcance garantizará la viabilidad financiera del proyecto, optimizará su eficiencia operativa y fortalecerá la conectividad intermodal en el sureste del país.

El Programa Institucional 2025-2030 define los ejes estratégicos pertinentes para esta etapa:

Asegurar la rentabilidad mediante una gestión eficiente

Ofrecer un sistema de transporte seguro e innovador

Consolidar un enfoque de responsabilidad ambiental y social

Cada uno de estos lineamientos integra una visión de desarrollo regional que busca fomentar un crecimiento económico sostenible y equitativo.

La transferencia del Tren Maya a la Sedena se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde el proyecto se incorpora al eje de “Economía Moral y Trabajo”.

La validez jurídica del cambio quedó ratificada con el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, mediante el cual se transfieren a esta dependencia los derechos y obligaciones del sistema ferroviario.

La infraestructura de este sistema facilitará un traslado más eficiente de insumos médicos y apoyos alimentarios hacia las comunidades indígenas. Además, contribuirá a la seguridad en la frontera sur del país.